Primarii îl acuză pe Bolojan că limitează emiterea certificatelor de naștere și deces. „Suntem blocați, efectiv”, se plâng edilii

În biroul său de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan continuă seria reformelor. În timp ce pe hârtie măsurile par administrative, în realitate ele generează efecte neprevăzute asupra vieții de zi cu zi a românilor, scrie Gândul.

Ordonanța 52/2025, adoptată săptămâna trecută, interzice autorităților locale să achiziționeze formularele speciale pentru certificatele de naștere și deces.

Primarii, în impas: „Suntem blocați, efectiv”

Decizia a stârnit nemulțumiri pe grupul de WhatsApp al primarilor din Asociația Municipiilor din România (AMR).

Gândul a intrat în posesia mesajelor care trădează disperarea în rândul primarilor. „Suntem blocați, efectiv”, se plâng edilii.

„La Slatina, nu mai avem voie să achiziționăm certificate de naștere securizate, pentru că intră la capitolul 54.02, furnituri de birou art. 20.01.01, interzis prin Ord 52, art. 17, alin 1.a. Aceeași situație și cu certificatele de deces”, contestă primarul orașului Slatina, Mario De Mezzo.

Certificatele de naștere securizate din România sunt printate pe formulare tip special concepute pentru a asigura autenticitatea și securitatea documentului, fiind emise prin Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.E.A.S.C.).

Aceste formulare permit eliberarea certificatului atât fizic, cât și digital, printr-o adresă de e-mail transmisă ofițerului de stare civilă.

AMR cere modificarea ordonanței

AMR a transmis ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, o propunere de modificare a OUG 25/2025, prin care solicită eliminarea restricțiilor financiare privind reparațiile curente, consultanța, studiile și contribuțiile la lucrări și servicii publice de interes local.

Primarii avertizează că, fără aceste fonduri, administrațiile locale nu vor mai putea asigura servicii esențiale pentru cetățeni.

„S-a stricat centrala termică a unei școli. Reparațiile le face primăria, nu școala. Dar nu putem, pentru că intră pe reparații și nu avem voie. Ținem câteva mii de copii în frig?”, scrie, indignat, Mario De Mezzo, primarul Slatinei, pe grupul AMR.

Edilii atrag atenția și asupra imposibilității de a publica anunțurile obligatorii în presa locală: „Legea mă obligă să public anumite anunțuri, dar Ordonanța 52 îmi interzice. Cum procedați în alte orașe?”, întreabă De Mezzo.

„Nu facem. Anunțurile din presă pentru licitații sunt suspendate conform acestui OUG”, îi răspunde Dan Bobouțanu, primarul din Hunedoara.

În documentul adresat Ministerului Finanțelor, AMR mai solicită restabilirea finanțării pentru studii și cercetări, considerate etape esențiale pentru pregătirea investițiilor publice și a proiectelor cu finanțare europeană.