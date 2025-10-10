Fifor, atac dur la adresa lui Bolojan: Nu amenințarea cu pușcăria rezolvă problema

Mihai Fifor scrie vineri, într-o postare pe Facebook, că România nu se mai poate conduce cu teroarea cătuşelor: „Nu vom mai permite asta niciodată. Și, dacă așa credeti că veți guverna, nu contați pe PSD. Nu putem fi tovarăși în asemenea atitudine și mentalitate”.

El spune că PSD denunță și respinge categoric „maniera în care premierul Bolojan a înțeles să-i avertizeze pe primari și pe președinții de consilii județene în legătură cu obligația plății CAS și CASS”: „Nu amenințarea cu pușcăria rezolvă problema! Edilii locali nu sunt de rea-credință și cu atât mai puțin pot fi tratați ca potențiali infractori. Premierul ar trebui să îi considere parteneri de dialog, nu ținte ale frustrărilor sale, măcar pentru motivul că sunt aleși de oameni și, deci, au cea mai deplină legitimitate democratică”.

Social-democratul arată că problemele sunt generate de lipsa banilor, „de faptul că Guvernul nu doar că nu mai asigură alocările uzuale, dar a ajuns să ia din resursele primăriilor și consiliilor județene sub diverse pretexte”.

Fifor susține că primarii nu pot fi acuzați pentru haosul bugetar creat la centru

„În ultimă instanță, dincolo de bani, problema este de atitudine și de mentalitate. Premierul Bolojan rămâne prizonierul conduitei arbitrare, de baron local care taie și spânzură, din vremea când era primar la Oradea ori președinte al Consiliului Județean Bihor. Dar România nu mai poate fi condusă așa. Teroarea cătușelor nu ține loc de reformă, iar amenințările nu pot ține loc de guvernare”, adaugă Mihai Fifor.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare Guvernul va publica lista cu toate primăriile care în luna august înregistrau restanțe la plată.

„Săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru”, a anunțat Bolojan.

El speră că „toți aleșii locali vor înțelege că practicile anterioare prin care guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile sigur premeditate, ca să ne înțelegem bine, declanșate din local nu va mai funcționa în această perioadă”.