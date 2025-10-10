Ministerul Mediului și Ministerul Economiei, soluție comună pentru ecologizarea Iazului Tăuții de Sus

Diana Buzoianu și Radu Miruță au mers în județul Maramureș pentru a discuta despre soluția administrativă și financiară prin care lucrările de ecologizare a iazului de la Tăuții de Sus, care trenează de mult timp, să fie finalizate.

„Când am preluat mandatul de ministru al Mediului, printre primele lucruri pe care le-am făcut a fost să mă uit de ce nu au fost finalizate lucrările de ecologizare a iazurilor, în condițiile în care am ajuns ca această problemă istorică, lăsată ani de zile fără soluții și fără resurse, să impacteze viața și sănătate a zeci de mii de români. În cazul Tăuții de Sus, lucrările de ecologizare sunt, potrivit experților, executate în proporție de 60-70% și am reușit să găsim banii necesari pentru finalizare”, a declarat ministra Diana Buzoianu.

Finanțare de 23 de milioane de lei prin AFM

Ministerul Mediului va da, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), 23 de milioane de lei, iar Ministerul Economiei va acoperi diferența necesară până la finalizarea lucrărilor de ecologizare.

Buzoianu a precizat și că, în perioada următoare, va fi semnat un memorandum astfel încât fondurile AFM să fie cheltuite în special pentru rezolvarea unor probleme sistemice, printre care se numără și ecologizarea unor situri contaminate.

„În contextul constrângerilor bugetare actuale, suntem preocupați de optimizare. Și, ca atare, am avut o discuție cu ministra Diana Buzoianu, care a prioritizat, din perspectiva Mediului, ordinea în care ar trebui ecologizate iazurile de decantare rămase în Maramureș de la fostele exploatații, iazuri care generează reale probleme comunităților. Prin urmare, am semnat un proiect de hotărâre de guvern pentru ca iazul de la Tăuții de Sus să primească suma completă necesară ecologizării”, a spus ministrul Radu Miruță.

Hotărârea de guvern conține și un calendar precis astfel încât să fie finalizate lucrările de ecologizare de la Tăuții de Sus până la finalul anului 2028.

Radu Miruță a cerut informații despre celelalte iazuri

În ceea ce privește celelalte iazuri, ministrul Economiei a arătat că a cerut instituțiilor statului date concrete pentru a vedea dacă se justifică reprocesarea lor în vederea valorificării unor zăcăminte sau se trece la ecologizare.

„Decizia cu privire la iazul de la Tăuții de Sus este cu atât mai importantă cu cât CJ Maramureș are demarate două proiecte mari acolo: un campus de învățământ dual și un parc industrial. Hotărârea de guvern semnată de ministrul Radu Miruță, intrată în procedura de avizare, va salva cele două proiecte și va asigura băimărenilor și maramureșenilor un aer mai curat. Mă bucur că Maramureșul este pe lista de priorități a miniștrilor USR și că suntem sprijiniți cu privire la subiecte sensibile pentru noi”, a afirmat deputatul USR de Maramureș Brian Cristian.

Diana Buzoianu este preocupată de situația de la Iazul Tăuții de Sus de când, în calitate de președintă a Comisiei pentru Mediu din Camera Deputaților, a efectuat, în aprilie 2025, o vizită în județul Maramureș, pentru a vedea mai multe locuri unde, din cauza inacțiunii autorităților, s-a ajuns la adevărate dezastre ecologice.