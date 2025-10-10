Grindeanu: În coaliție pare că vorbim pe limbi diferite, dar nu din cauza UDMR / Liderul PSD i-a mulțumit lui Viktor Orban pentru sprijinul acordat României în aderarea la Spațiul Schengen

Sorin Grindeanu a spus despre membrii UDMR că sunt „oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun”: „Și când spun asta mă gândesc în primul rând la aderarea României la Spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. Îi mulțumesc premierului Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național”.

Liderul interimar al PSD a vorbit despre coaliția de guvernare.

„Sigur că într-o coaliție de guvernare, diferențele de opinie sunt firești. Avem partide cu identități proprii, Iar experiența ne-a demonstrat că uneori dezbaterea între noi poate fi așa cum vedeți aproape zilnic extrem de intensă. Și, dacă tot suntem la Congresul UDMR, între prieteni, permiteți-mi să rezum acest lucru spunând că uneori în Coaliție pare că vorbim pe limbi diferite, dar vă asigur că asta nu este din cauza prietenilor din UDMR. Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”, a spus Grindeanu.

El a lansat un apel către partenerii de la UDMR și nu numai să contribuie activ la construcția Planului Național de Relansare Economică a României: „România are șansa de a demonstra că poate combina responsabilitatea fiscală cu protecția socială, fără a sacrifica nici una dintre ele”.