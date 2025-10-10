Fostul lider PNL Galați trece în tabăra AUR. Începutul unei „opoziții unite”

George Stângă s-a alăturat organizaţiei AUR Galaţi, fiind însoţit de câţiva foşti liberali.

Anunţul a fost făcut de AUR Galaţi.

„Joi seară a avut loc prima întâlnire a celor care au răspuns apelului AUR Galaţi de a se alătura Platformei Opoziţia Unită – Salvăm împreună judeţul Galaţi, un pas esenţial pentru toţi cei care nu mai acceptă stagnarea, abuzurile şi dominaţia politică a PSD. Scopul acestui demers este limpede: eliberarea administraţiei locale de sub controlul baronilor roşii, respectarea demnităţii fiecărui gălăţean, sprijinirea celor care muncesc şi produc valoare – agricultori, antreprenori, profesionişti şi tineri care vor un viitor acasă, nu în străinătate. La această primă întâlnire au fost prezenţi reprezentanţi din zona politică, civică şi profesională, oameni care au înţeles că doar prin unitate, curaj şi acţiune comună pot fi rupte reţelele de interese care au sufocat Galaţiul şi l-au împins spre declin, depopulare şi sărăcie”, a transmis AUR Galaţi.

George Stângă a condus filiala PNL Galaţi şi a fost parlamentar liberal. El a fost înlăturat din fruntea organizaţiei liberale ca urmare a rezultatelor proaste ale filialei la alegeri.