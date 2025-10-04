Accident rutier în Cluj-Napoca: două persoane au ajuns la spital

Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit sâmbătă dimineață, în jurul orei 05:40, la un accident rutier pe strada Traian Vuia, în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Două persoane, ambele în vârstă de aproximativ 60 de ani, au fost transportate la spital.

Un bărbat a rămas încarcerat în autoturism, fiind extras în siguranță de pompieri și predat echipajului SMURD. Victima era conștientă și cooperantă pe tot parcursul intervenției. O a doua persoană implicată în accident a fost, de asemenea, transportată la spital, fiind conștientă și cooperantă.

La fața locului au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SAJ.