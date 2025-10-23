Un adolescent a pierdut o parte din intestin după ce a înghițit aproape 200 de magneți

Micile obiecte metalice s-au unit în abdomenul său, provocând moartea mai multor zone de țesut din cauza lipsei de sânge.

Conform unui raport recent, copilul s-a prezentat la spitalul Tauranga cu dureri abdominale, recunoscând că a înghițit probabil 100 de magneți cu aproximativ o săptămână înainte. Numărul real recuperat din abdomenul său a fost mult mai mare – aproape 200.

Folosind raze X, medicii au vizualizat patru lanțuri liniare în părți separate ale intestinului băiatului. Odată ajunse în abdomenul său, micile obiecte metalice s-au unit.

În timpul operației, lanțurile au fost găsite în secțiuni separate ale intestinului subțire. Unindu-se, acestea au provocat necroză de presiune – moartea țesutului din cauza lipsei de sânge.

Deși chirurgii au fost nevoiți să îndepărteze o parte din intestinul său, adolescentul s-a recuperat bine și a fost externat opt zile mai târziu.

Alex Sims, cercetător în drept comercial la Universitatea din Auckland, avertizează că înghițirea unor magneți mici de mare putere poate pune viața în pericol. Magneții mici au fost vânduți ca jucării distractive pentru adulți și copii.

În 2013, după o serie de spitalizări din cauza magneților, oficialii guvernamentali din Noua Zeelandă au interzis definitiv vânzarea celor fabricați din neodim-fier-bor. Aceștia sunt cunoscuți sub numele de magneți din pământuri rare și sunt de până la 50 de ori mai puternici decât magneții ferosi obișnuiți.

Adolescentul de 13 ani le-a spus medicilor că magneții pe care i-a înghițit au fost cumpărați de pe Temu.

Recent, oficialii guvernamentali din Noua Zeelandă au avertizat asupra unei tendințe pe rețelele de socializare, în care copiii sunt încurajați să folosească magneți pentru a-și face piercinguri în limbă, nas sau buze. Aceștia pot fi înghițiți accidental, cu consecințe periculoase.