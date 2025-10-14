Noua fabrică de magneți din Europa: o soluție miraculoasă pentru a contracara dominația Chinei. Proiectul reprezintă un act de sfidare împotriva agresiunii ruse

Chiar la granița cu Rusia, prima fabrică comercială de magneți din pământuri rare din Europa începe să aprovizioneze clienții din industria auto și din sectorul tehnologiilor ecologice dintr-un colț uitat al Estoniei.

Proiectul reprezintă un act de sfidare împotriva agresiunii ruse. Este o încercare de a contracara dominația Chinei asupra mineralelor critice, care reprezintă atuul Beijingului în războiul comercial tot mai intens cu Statele Unite. Și este un vot de optimism în ceea ce privește industria europeană, spun susținătorii săi, potrivit Politico.

„Viitorul competitivității Europei se află aici”, a declarat premierul estonian Kristen Michal la inaugurarea fabricii luna trecută. În ziua ceremoniei, avioane militare ruse au pătruns în spațiul aerian estonian.

Prima fază a noii fabrici, deținută de Neo Performance Materials, va avea capacitatea de a produce anual magneți pentru 1 milion de vehicule electrice și 1.000 de generatoare pentru industria eoliană. Acești magneți sporesc eficiența sistemelor electrice, iar cererea este în creștere rapidă.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adus chiar un magnet fabricat în Narva la summitul G7 din Canada, în iunie, unde i l-a înmânat prim-ministrului Mark Carney, în semn de recunoaștere a rădăcinilor canadiene ale Neo.

Deoarece sunt fabricați din elemente rare – metale a căror extracție și rafinare sunt dominate de China – nu exista o producție la scară comercială în Europa înainte ca Neo să-și îndrepte atenția asupra acestui oraș situat chiar la granița cu Rusia.

La est de fabrică, o fortăreață se află pe fiecare mal al râului Narva, care formează granița UE și NATO cu Rusia.

Dar nu doar industria europeană mizează pe fabrica condusă de Neo. Estonia și provincia ruginită din jurul orașului Narva o consideră, de asemenea, vitală pentru viitorul lor.

Revenirea

Al treilea oraș ca mărime din Estonia pare uitat, periferic și decisiv demodat. Industria textilă locală s-a prăbușit cu atât de mult timp în urmă, încât localnicii abia își mai amintesc de ea. Tallinn, capitala hipsterilor hanseatică și plină de culoare, pare îndepărtată, cu restaurantele sale premiate cu stele Michelin, berea artizanală scumpă și scena startup-urilor tehnologice.

„Narva era un loc liniștit la marginea Europei. Tinerii plecau”, a spus Aivar Virunen, directorul de producție al fabricii și primul angajat al Neo în Narva. Locuitor de-o viață și fost inginer mecanic în sectorul șisturilor bituminoase, el este entuziasmat de promisiunea unei renașteri.

Ida-Virumaa, provincia din care face parte Narva, este vechiul centru industrial al Estoniei. Regiunea, cu aproximativ 130.000 de locuitori, se bazează pe industria petrolului din șisturi. Sau așa era.

Nisipurile bituminoase locale ofereau Estoniei independență energetică de facto față de Rusia – spre deosebire de vecinele Letonia și Lituania – cu prețul dependenței de o sursă poluantă de energie și încălzire.

Până în 2035, Tallinn dorește să renunțe treptat la petrolul de șist. De peste un deceniu, industria se află într-un declin lent, deoarece fabricile construite în timpul ocupației sovietice au fost rareori renovate, cu atât mai puțin extinse.

Pentru Narva, renunțarea la șisturi înseamnă că mii de oameni din sectoarele minier și de producție a energiei își vor pierde locurile de muncă.

„Dintre colegii mei, 30% provin din industria petrolului de șist”, a explicat Virunen. „Dar și alții vin din toată Estonia”, a spus el, adăugând că în fabrică sunt deja reprezentate 14 naționalități.

Mișcare rapidă

Metamorfoza digitală care a avut loc în guvernul estonian în ultimele decenii este acum implementată în Narva cu fabrica Neo. Ceea ce a început cu așa-numitul „salt al tigrului” al statului pentru a conecta toate școlile din țară la internet încă din 1996, a dus – împreună cu nașterea Skype, Wise și Bolt – la o forță de muncă cu înaltă calificare.

„Am evaluat multe locuri”, a declarat Rahim Suleman, CEO al Neo, pentru POLITICO. Compania a ales Narva după ce „a analizat capacitățile digitale și viteza cu care am putea realiza acest lucru”, a explicat el, referindu-se la aprobarea rapidă a proiectului.

Cu un buget de 100 de milioane de euro, Neo a primit 17 milioane de euro din Fondul pentru o tranziție justă al UE, destinat să atragă investiții în regiunile dezin industrializate care trebuie să mute locurile de muncă din industriile bazate pe combustibili fosili. În Estonia, numai Ida-Virumaa se califică pentru subvenții, în valoare de 340 de milioane de euro.

Fabrica Neo – doar prima fază a unei amprente potențial mult mai mari în Narva – va susține 300 de locuri de muncă, cu potențialul de a crește la aproximativ 1.000. Aceasta își va aproviziona cu neodim, un metal rar utilizat în magneții permanenți, din Australia.

Procesul de autorizare a fost atât de rapid încât noile norme la nivelul UE privind autorizarea industrială – Legea privind industria cu emisii zero și Legea privind materiile prime critice – nu l-au influențat.

Maive Rute, ea însăși estoniană, una dintre cele mai înalte funcționare ale Comisiei Europene în domeniul politicii industriale, a declarat că fabrica din Narva „dovedește că Europa nu numai că poate inventa, ci și produce. Poate produce în mod durabil și poate conduce” tranziția către o economie verde.

Riscul frontalier

Narva și împrejurimile sale, cu populația lor numeroasă vorbitoare de limbă rusă, ar putea fi următoarea țintă a Moscovei după Crimeea, Donbass și restul Ucrainei. Dacă președintele rus Vladimir Putin ar ordona trupelor sale să intre în Estonia, orașul ar fi una dintre primele lor ținte.

Dar Neo nu este îngrijorat de acest lucru, a spus Suleman. „Nu suntem o companie geopolitică. Avem o altă fabrică în apropiere, așa că am fost deja expuși mai mult timp modului de a face afaceri al Estoniei”, a declarat el. „Să spunem lucrurile pe față: este o țară NATO. Avem încredere în răspunsul alianței și sperăm ca războiul actual să se încheie cât mai curând posibil”.

În ceea ce privește Estonia, găzduirea unei fabrici unice în afara Asiei este tocmai tipul de integrare mai profundă pe care țara o caută în mod continuu cu UE și NATO. A fost ocupată de Moscova timp de aproape șase decenii în timpul Războiului Rece, supusă deportărilor și rusificării indiscriminate. Conștientă de tendințele imperialiste ale Rusiei, Tallinn a privit întotdeauna orice politică prin prisma securității și descurajării – chiar și în cazul fabricilor.

Devenirea unei rotițe în efortul Europei de a electrifica industria auto și de a dezvolta sectorul energiei eoliene este în concordanță cu această abordare – aproape la fel de mult ca adoptarea euro sau schimbarea rețelei electrice rusești cu cea europeană.

„Cu această investiție, Estonia se află acum în centrul producției europene de magneți din pământuri rare”, a spus Michal. „Această fabrică dovedește că este posibil ca capitalul internațional, sprijinul european și know-how-ul estonian să se unească”.