O țară baltică vrea să interzică prin lege accesarea mesajelor cu conținut extremist

Accesarea intenționată și repetată a propagandei teroriste, chiar și fără legătură directă cu acte de violență, ar putea deveni ilegală în Estonia. Ministerul de Interne a propus o modificare a Codului Penal care urmărește să incrimineze nu doar distribuirea, ci și simpla vizualizare sau achiziționare a acestor materiale, în afara scopurilor educaționale, artistice sau științifice.

Inițiativa vine în contextul în care autoritățile estoniene avertizează că, deși nivelul actual de amenințare teroristă este scăzut, prevenirea radicalizării trebuie tratată cu prioritate: „Într-o societate mică, chiar și un singur atac terorist poate avea consecințe foarte mari și dureroase, ceva ce nu ne dorim,” a declarat joi Jüri Vlassov, consilier în cadrul Ministerului eston de Interne, citat de ERR News.

Legea actuală, insuficientă pentru prevenție

În forma actuală, Codul Penal pedepsește doar actele teroriste, planificarea, finanțarea sau incitarea la comiterea lor. Însă, potrivit autorităților, acest cadru nu este suficient pentru a preveni radicalizarea din timp: „În cadrul legal actual nu există suficiente instrumente pentru a preveni și opri radicalizarea, pentru a opri terorismul înainte ca acesta să facă victime”.

Modelul propus este comparabil cu cel aplicat în cazul pornografiei infantile, unde și simpla deținere sau accesare repetată este sancționabilă. Astfel, Estonia ar deveni una dintre puținele țări europene care sancționează expres consumul de propagandă teroristă, nu doar faptele care decurg din ea.

Radicalizarea islamistă, principală preocupare

Deși radicalizarea de extremă dreapta este prezentă și luată în considerare, autoritățile estoniene văd în extremismul islamic principala amenințare. Oficialul din Ministerul eston de Interne a menționat cazul lui Abdulrahman Sazanakov, cetățean estonian care a plecat în Siria să lupte alături de grupări teroriste islamiste și despre care se crede că a murit acolo: „Radicalizarea de extremă dreapta din Estonia, însă, nu a produs până acum victime umane”, a adăugat el.

Proiectul de lege evidențiază și cazul Diviziei Feuerkrieg, un grup neo-nazist activ în Estonia, care a folosit propaganda online pentru a recruta membri. Trei minori au fost condamnați de Tribunalul Județean Harju din Tallinn pentru participarea lor la activitățile grupului, al cărui scop declarat era „dărâmarea capitalismului și crearea unui stat bazat pe supremația albă”.

Atacurile jihadiste, cele mai sângeroase din UE

Ministerul de Interne a atras atenția că minorii și tinerii sunt deosebit de expuși propagandei radicale. Exemplul dat este cel al Franței, unde 70% dintre suspecții de terorism înregistrați aveau sub 21 de ani.

Potrivit datelor Europol, atacurile jihadiste continuă să fie cele mai sângeroase din Uniunea Europeană, cu 120 de incidente teroriste raportate în 2023.

În prezent, Ministerul eston de Interne consultă părțile interesate, urmând ca proiectul legislativ să fie supus votului în Parlamentul Estoniei. Dacă va fi aprobat, legea ar putea intra în vigoare în a doua jumătate a anului 2026.