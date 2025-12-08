Noua lege RCA: ce s-a schimbat pentru șoferi și victime după reforma FGA

Ce prevede noua lege

Limitarea plafonului de 500.000 de lei, care anterior restricționa despăgubirile oferite de FGA în caz de faliment al asigurătorului, a fost ridicată. Acum despăgubirile se vor face în baza limitelor maxime prevăzute de polița RCA sau de legislația aplicabilă.

Legea a intrat în vigoare începând de sâmbătă, 6 decembrie, și se aplică pentru falimentele viitoare ale societăților de asigurare, reasigurare.

Modificarea aduce criterii de prioritate la plata despăgubirilor (victimele cu daune grave, decedații sau rudele acestora, cazurile sociale) și acestea pot primi despăgubiri cu prioritate față de alte creanțe.

Legea a fost adoptată ca urmare a transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2021/2118 privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), obligativitatea asigurării și protecția persoanelor prejudiciate.

De ce contează schimbarea

Până acum, dacă un asigurător intra în faliment, așa cum s-a întâmplat în trecut cu companii importante (Euroins și City Insurance), FGA plătea despăgubiri doar până la 500.000 lei per dosar, ceea ce lăsa victimele cu cereri mari (daune materiale semnificative, vătămări grave sau decese) vulnerabile. Cu plafonul eliminat, despăgubirile pot acoperi prejudicii reale, mai mari, în limitele poliței.

În trecut, mai multe companii mari de asigurări din România, precum City Insurance și Euroins, au intrat în faliment sau au fost lichidate, lăsând sute de șoferi și victime fără despăgubiri complete. Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) intervenea, dar limita de 500.000 lei nu acoperea întotdeauna valoarea reală a prejudiciului, mai ales în cazul accidentelor grave sau al daunelor materiale mari. Astfel, victimele rămâneau adesea cu sume neacoperite și era nevoie de modificarea legii pentru a elimina acest plafon și a asigura despăgubiri complete, în limita poliței.

Prioritizarea cererilor pentru victimele grave adaugă un strat suplimentar de protecție socială, persoanele vulnerabile sau cele cu daune majore fiind tratate cu prioritate la compensare.

Ce spun autoritățile și ce înseamnă pentru piața RCA

Executivul afirmă că modificarea este necesară pentru alinierea la standardele europene și pentru protecția reală a victimelor, mai ales după crizele din piața asigurărilor (falimente ale unor asigurători).

Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF responsabil pentru sectorul asigurărilor, a declarat pentru Mediafax că legea va aduce avantaje românilor ajunși în situația să primească despăgubiri de la FGA, după ce societatea cu care au încheiat o poliță de asigurare iese de pe piață.

„Este cert o creștere a gradului de protecție a beneficiarului de despăgubiri legate de RCA, de primit de la FGA. Vorbim de sume mult mai mari – în funcție pe polița de asigurare și țara unde are loc evenimentul, de timpi de așteptare mult mai mici – de la ani, la maxim șase lun), de ordine de plată prin care cazurile sociale au prioritate și altele”, a detaliat vicepreședintele autorității de reglementare a sectorului asigurărilor, pe lângă piața de capital și a pensiilor administrate privat.

De asemenea, se iau măsuri pentru recalcularea riscurilor și ajustarea contribuțiilor asigurătorilor la FGA, ceea ce ar putea avea impact asupra costului polițelor RCA. Pentru 2026 este în discuție reducerea cotelor de contribuție datorate de asigurători către FGA.

Ce trebuie să știe șoferii și potențialele victime

Dacă ești victimă a unui accident și autorul are o poliță RCA de la un asigurător falimentar, acum ai șanse reale să primești despăgubiri pe măsura prejudiciului, nu doar până la 500.000 lei.

De asemenea, în cazul decesului sau vătămării grave, dosarul tău va avea prioritate la plată. Dacă ești păgubit material (mașină distrusă, bunuri), limita de 500.000 lei nu mai există, compensațiile putând acoperi dauna reală în limita poliței.

Nu în ultimul rând, pentru posibilii cumpărători de polițe RCA, piața ar putea suferi ajustări (costuri ușor mai ridicate, dar cu mai multă protecție reală).