UNSAR și BAAR, poziție comună: Există service-uri și firme de închirieri de vehicule care practică prețuri nejustificate, pe seama plătitorilor de prime RCA

UNSAR, ai cărei membri dețin peste 90% din piața locală de asigurări, și BAAR, au transmis, vineri, că au luat notă de reluarea discuțiilor în spațiul public referitoare la modificarea Legii nr. 132/2017 privind RCA, pentru transpunerea Directivei (UE) 2118/2021 în legislația națională, dar și pentru a corecta dezechilibrele care au afectat funcționarea corespunzătoare a pieței de asigurări RCA.

„În acest context, în locul unor discuții constructive axate pe interesele șoferilor și pe cele ale victimelor accidentelor, observăm cu îngrijorare că o asociație care nu are competențe în zona de asigurări încearcă să mute atenția publică de la nevoia reală de echilibru spre propriile interese comerciale ale unităților reparatoare membre, mai mult decât evidente și cunoscute de majoritatea românilor, fără legătură cu obiectivul esențial al Legii RCA – protejarea participanților la trafic, și mai ales a victimelor accidentelor rutiere”, transmit cele două entități.

„În fața acestui nou val de dezinformări și de știri false, industria de asigurări își exprimă din nou încrederea în Parlamentul României că Legea RCA va transpune corect cea mai recentă directivă europeană în materie de RCA și va fi modificată în mod echilibrat, în beneficiul atât al șoferilor români plătitori ai primelor de asigurare, cât și al păgubiților din accidentele rutiere, beneficiari ai despăgubirilor care se suportă din aceste prime”, se arată în comunicatul transmis.

Ce spun studiile sociologice

Potrivit studiile realizate de IRES la comanda UNSAR pe această temă, majoritatea șoferilor români:

consideră că ar fi util să primească, cu titlu informativ, de la asigurători, o propunere cu privire la unitățile service la care pot opta să-și repare mașina în baza unei polițe RCA (9/10 dintre șoferii români);

ar fi deranjați dacă valoarea reparației unui vehicul ar fi mai mare atunci când plata este efectuată în baza poliței RCA, comparativ cu situația în care costurile sunt suportate din fonduri proprii. Această percepție subliniază nevoia de transparență și echitate în procesul de stabilire a costurilor de reparație. Analizele efectuate arată că, pentru service-urile independente care nu au convenții cu asigurătorii, despăgubirea medie plătită este cu aproximativ 30% mai mare față de service-urile reprezentanțelor auto și de două ori mai mare comparativ cu service-urile care au contracte cu asigurătorii (6/10 dintre șoferii români);

doresc publicarea unor standarde de cost pentru reparații în scopul evitării sau limitării practicării unor prețuri exagerate de către unitățile reparatoare (9/10 dintre șoferii români).

„Ne exprimăm speranța că aceste deziderate ale românilor vor prevala în fața intereselor financiare ale membrilor acestei asociații fără competențe în asigurări, cu atât mai mult cu cât, așa cum a relatat în mod repetat și mass-media, există service-uri și firme de închirieri de vehicule care, profitând de anumite prevederi ale Legii nr. 132/2017 privind RCA, practică prețuri nejustificate de reparație și închiriere de autovehicule, în scopul obținerii unor profituri cât mai mari, în numele «principiului libertății economice». Însă o fac pe seama plătitorilor de prime RCA”, arată UNSAR și BAAR.

Organizațiile susțin că nu întâmplător, printr-o decizie recentă , Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că „despăgubirea pe care trebuie să o plătească o societate de asigurare trebuie să corespundă unor costuri reale existente pe piață, NU unor costuri stabilite în mod arbitrar, doar în considerarea faptului că sumele facturate urmează să fie achitate de o societate de asigurare”.

„Astfel, asociația fără competențe în zona de asigurări afirmă, practic, că asigurătorii trebuie să achite orice deviz primesc din partea unităților reparatoare, deoarece principala lor preocupare este, de fapt, protejarea propriilor interese economice și maximizarea profiturilor unităților reparatoare membre pe care le reprezintă. Ce uită să menționeze este faptul că despăgubirile care se plătesc pentru acoperirea acestor costuri nejustificate se suportă din primele RCA plătite de către șoferi. Concret, cu cât costurile de reparație și închiriere sunt mai mari, cu atât crește povara pusă în sarcina șoferilor plătitori de prime de asigurare”, potrivit comunicatului citat.

Despăgubirile plătite în 2024 au ajuns la peste 4,7 miliarde lei.

Cele două entități reamintesc și că România înregistrează o frecvență a daunelor RCA de circa 5,6%, ceea ce înseamnă că una din aproximativ 18 polițe generează un dosar de daună. Acest nivel este considerabil mai ridicat decât cel observat în alte state din Europa Centrală și de Est: Polonia (3,2%), Cehia (2,8%), Slovenia (2,7%), Letonia și Slovacia (3,5%) sau Bulgaria (3,7%). Țări precum Germania, Suedia sau Franța se situează și ele mai bine – cu frecvențe între 2,4% și 4,4%. În plus, dauna medie aferentă unui accident în România depășește suma de 2.200 EUR, situându-se deasupra mediei din Europa Centrală și de Est, ceea ce reflectă costurile tot mai ridicate asociate reparațiilor, manoperei, pieselor de schimb și despăgubirilor pentru victimele accidentelor de circulație (persoane vătămate corporal și aparținătorii celor decedați).

În plus, România se situează și pe un nedorit loc în top 3 la numărul de accidente de vehicule produse în străinătate (date 2024) dintre toate statele care fac parte din Sistemul Carte Verde (47 de state).

„Este de domeniul evidenței că numărul ridicat de evenimente acoperite prin polițele RCA generează automat despăgubiri semnificative pentru companiile de asigurări”, susțin organizațiile.

Despăgubirile plătite anul trecut de companiile de asigurări, în baza polițelor RCA, au crescut cu 38%, până la peste 4,7 miliarde lei. Acestor despăgubiri li se adaugă și sumele plătite de FGA – Fondul de Garantare a Asiguraților (în creștere cu circa 48%), precum și rezervele constituite de asigurători conform legislației. Astfel, în final, valoarea totală pentru asigurările RCA atinge nivelul de circa 7,9 miliarde lei.

„Având în vedere cele de mai sus, UNSAR și BAAR sunt pregătite să participe transparent la orice consultare publică privind îmbunătățirea legislației RCA, având ca scop protejarea consumatorilor și buna funcționare a pieței”, au conchis oficialii.