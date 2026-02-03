Prima pagină » Social » Renovarea secției de Oncologie a pavilionului Mârzescu, amânată. Codin Maticiuc: „Meritați să fiți la curent cu ce se întâmplă în și cu spitalele voastre”

Codin Maticiuc anunță că lucrările de renovare a pavilionului Mârzescu nu vor începe deocamdată. El va fi prezent marți la Brașov pentru a explica public motivele deciziei.
Nițu Maria
03 feb. 2026, 11:28, Social

Lucrările de renovare a pavilionului Mârzescu, unde sunt internați pacienți oncologici, nu vor mai începe, deși în urmă cu mai puțin de două săptămâni se anunțase demararea acestora.

Informația a fost făcută publică de Codin Maticiuc, președintele Fundației Metropolis, printr-o postare pe Facebook adresată brașovenilor.

Conform declarațiilor sale, fundația strânge fonduri pentru reabilitarea pavilionului de aproape doi ani, iar comunitatea locală s-a implicat activ în sprijinul proiectului.

În acest context, Codin Maticiuc a anunțat că va veni personal la Brașov, marți, pentru a vorbi despre motivele principale care au condus la suspendarea lucrărilor.

Pe data de 3 februarie, de la ora 14:00, Codin Maticiuc va face un anunț public în fața pavilionului Mârzescu, invitând donatorii, presa și influencerii locali să fie prezenți.

„N-am întâlnit niciodată de când renovam și construim spitale, comunitate implicată ca cea din Brașov. Meritați transparență și să fiți la curent cu ce se întâmplă în și cu spitalele voastre.Ne vedem la Brașov.”, a transmis Codin Maticiuc.

