Prima pagină » Politic » G4Media. Dominic Fritz: „Prudența nu înseamnă distanțare de UE. România va fi alături de aliați când va veni momentul”

G4Media. Dominic Fritz: „Prudența nu înseamnă distanțare de UE. România va fi alături de aliați când va veni momentul”

Absența președintelui Nicușor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos și lipsa unei poziționări publice ferme alături de alți lideri europeni au alimentat, în spațiul public, speculații privind o posibilă distanțare a României față de Uniunea Europeană.
Dominic Fritz despre Consiliul pentru Pace al lui Trump: „Nu poate exista un cec în alb”
Dominic Fritz despre Consiliul pentru Pace al lui Trump: „Nu poate exista un cec în alb”
G4Media. Dominic Fritz: „Nu putem apăra securitatea Arcticii încălcând dreptul internațional”
G4Media. Dominic Fritz: „Nu putem apăra securitatea Arcticii încălcând dreptul internațional”
G4Media. Dominic Fritz: Coaliția trebuie să livreze pentru români, nu să facă teatru politic
G4Media. Dominic Fritz: Coaliția trebuie să livreze pentru români, nu să facă teatru politic
G4Media. Dominic Fritz, despre amenințările PSD că iese de la guvernare: Să ia odată o decizie
G4Media. Dominic Fritz, despre amenințările PSD că iese de la guvernare: Să ia odată o decizie
UPDATE Accident feroviar lângă București: o persoană încarcerată, intervenție în desfășurare
UPDATE Accident feroviar lângă București: o persoană încarcerată, intervenție în desfășurare
Andrei Rachieru
21 ian. 2026, 00:49, Politic

Întrebat pe această temă, într-un interviu exclusiv acordat G4Media, președintele USR, Dominic Fritz, a respins ideea unei rupturi, dar a recunoscut existența unui sentiment accentuat de vulnerabilitate în rândul statelor est-europene.

Potrivit acestuia, țările mici, în special cele din estul Europei, percep mult mai acut riscul unei slăbiri a alianțelor occidentale, într-un context geopolitic marcat de incertitudine și tensiuni.

„Cu siguranță, țările mici din Europa, și mai ales țările mici din estul Europei, se simt mai vulnerabile față de o prăbușire a acestei alianțe, care nu este doar una comercială, ci mai ales una de securitate”, a declarat Dominic Fritz.

În acest context, liderul USR a explicat de ce consideră justificată o abordare prudentă din partea reprezentanților statului român. El a susținut că poziționările publice trebuie atent calibrate, pentru a evita escaladări inutile într-un moment deja fragil.

„De aceea, eu prefer ca poziționările publice să fie mai degrabă conservatoare și cântărite din partea celor care reprezintă statul român, decât să se arunce într-o retorică care apoi escaladează și mai mult lucrurile”, a afirmat președintele USR.

Dominic Fritz a atras atenția și asupra faptului că nici la nivel european nu există, în acest moment, o linie unitară de discurs. El a indicat diferențele de ton și de nuanță dintre principalii lideri occidentali drept o dovadă a complexității situației actuale.

„Vedem că și din partea europenilor avem abordări foarte diferite. Dacă ne uităm la cum vorbește Emmanuel Macron, cum vorbește Friedrich Merz, cum vorbește Keir Starmer, sunt acolo nuanțări foarte, foarte importante”, a spus acesta.

În opinia sa, România nu ar trebui să încerce să se poziționeze prematur ca lider al unei tabere sau al unui curent de opinie în interiorul Uniunii Europene. O astfel de strategie ar fi riscantă, având în vedere contextul fluid și lipsa unor decizii clare la nivel internațional.

„Tocmai de aceea nu cred că ar fi sănătos acum să ne aruncăm noi și să fim lideri pentru vreo tabără”, a declarat Dominic Fritz.

Totuși, liderul USR a subliniat că această prudență nu trebuie confundată cu o distanțare de Uniunea Europeană. El a precizat că, atunci când momentul deciziilor va deveni inevitabil, România va trebui să își asume fără echivoc poziția.

„Când va veni momentul în care cărțile vor fi puse pe masă, va trebui să ne poziționăm. Iar această poziționare poate să fie doar alături de aliații noștri din Uniunea Europeană”, a conchis președintele USR.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor