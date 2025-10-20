AUR: CCR, veșnicul garant al privilegiaților din sistem! A căzut și legitimitatea Guvernului Bolojan

Reprezentanții AUR a comentat decizia de luni a judecătorilor Curții Constituționale care au respins eliminarea pensiilor speciale ale magistraților. CCR este veșnicul garant al privilegiaților din sistem și a căzut și legitimitatea Guvernului Bolojan, au transmis cei de la AUR.

Potrivit AUR „încă o dată se dovedește că instituția care ar trebui să fie garantul Constituției României și al dreptății este, de fapt, o anexă politizată, brațul lung al sistemului controlat de PSD și PNL, care apără interesele castelor privilegiate.”

„De aproape patru luni, românii sunt mințiți pe față cu promisiunea unei reforme și cu povești despre reducerea cheltuielilor publice pentru scăderea deficitului bugetar. Ce a reușit până astăzi așa-zisa coaliție reformatoare? Absolut nimic! Privilegiile rămân neatinse iar românii sunt împinși la stâlpul infamiei ca și cum ar fi vinovați pentru furtul banilor din bugetul de stat. Guvernarea austerității a trimis la CCR o lege făcută pe genunchi, o fumigenă menită doar să dea impresia că se lucrează pentru reformă, când, în realitate, totul a fost un spectacol de amânări și declarații publice ale politrucilor de la guvernare”, a transmis AUR.

În comunicatul de presă este analizată compoziția CCR.

„Să nu ne imaginăm că decizia de astăzi reprezintă o sfidare a judecătorilor CCR la adresa coaliției. Din contră, voința judecătorilor este voința celor care i-au numit în funcții, inclusiv a fostului președinte uzurpator Klaus Iohannis și al actualului președinte Nicușor Dan. O treime dintre judecătorii Curții au fost numiți recent în funcție cu mâna liberă a PSD-PNL-USR-UDMR pe criterii politice în jocurilor lor din spatele ușilor închise, nicidecum pe baza competențelor profesionale din domeniul justiției”, a mai arătat AUR.

Principalul partid de opoziție îl critică pe premierul Ilie Bolojan.

„Premierul Ilie Bolojan se bătea cu pumnul în piept că va aduce „reforma în structurile statului” și că eliminarea pensiilor speciale va fi dovada că Guvernul său dă rezultate și are legitimitate. Astăzi, CCR s-a pronunțat, pensiile speciale rămân în picioare, prin urmare, cum rămâne cu legimitatea Guvernului Bolojan? În ce stat european o guvernare formată din mai multe partide de 12%, incapabile să schimbe măcar o lege în bine, mai poate rămâne la putere? O țară întreagă a înțeles: CCR nu apără nici dreptatea, nici legea, ci doar privilegiații. Iar Guvernul Bolojan a demonstrat că este inutil și degeaba la conducerea țării”, a precizat AUR.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu. Surse spun pentru MEDIAFAX că CCR a respins legea în ansamblu pe motive extrinseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.