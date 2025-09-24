Prima pagină » Politic » Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost respinsă

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost respinsă cu 200 de voturi împotrivă și 87 pentru.
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, inițiată de AUR, a fost respinsă, miercuri, cu 200 de voturi „contra” și 87 „pentru”.

Din 302 parlamentari prezenți, au votat pentru moțiune 87.

Votul împotriva moțiunii a fost dat de 200 de parlamentari, iar 15 s-au abținut.

Astfel, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), a fost respinsă.

PSD a transmis, anterior, prin vocea președintelui interimar, că nu va vota moțiunea după ce premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că autorizația pentru hidrocentrala Pașcani va fi semnată până la sfârșitul săptămânii de ministrul Mediului.

