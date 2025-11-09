Doi morți și un grav rănit într-un accident produs duminică pe DN 56, în Dolj

UPDATE

Persoana rănită grav a fost descarcerată de pompieri și a fost dusă la spital. Este vorba de o femeie de aproximativ 30 de ani.

Știrea inițială

Două persoane au murit și alta este în stare gravă într-un accident în care au fost implicate duminică două autovehicule pe DN 56, în județul Dolj.

IPJ Dolj a anunțat că traficul rutier pe DN 56, între localitățile Podari și Radovan, este blocat, urmare a unui accident grav de circulație în care au fost implicate două autovehicule.

Polițiștii rutieri se află la fața locului pentru efectuarea de cercetări și fluidizarea traficului rutier.

ISU Dolj transmite că, în urma accidentului, au rezultat trei victime, dintre care două sunt decedate, iar una este încarcerată și în stare de inconștiență.