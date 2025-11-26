Prima pagină » Cultură-Media » Slujba de mulțumire „Te Deum”, oficiată de 1 Decembrie în toate lăcașurile ortodoxe de cult

De 1 Decembrie, în toate catedralele bisericile și mănăstirile ortodoxe din țară și din străinătate va fi oficiată slujba de mulțumire „Te Deum”, în semn de recunoștință pentru eliberarea neamului românesc.
Potrivit comunicatului publicat miercuri de Basilica.ro, slujba „Te Deum” va fi oficiată luni, 1 Decembrie, după Sfânta Liturghie, în toate lăcașurile românești de cult ortodox din țară și din străinătate

Slujba de mulțumire va fi oficiată „în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918”.

La Catedrala Națională, slujba de Te Deum va fi săvârșită începând cu ora 12:00.

Potrivit Patriarhiei, Catedrala Națională a fost edificată în vederea cinstirii eroilor români, cu hramurile Înălțarea Domnului – Ziua eroilor și Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României.