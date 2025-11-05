UE pregătește reducerea țintei climatice într-un acord de ultim moment pentru COP30

După mai mult de 16 ore de negocieri, miniștrii climatici din țările Uniunii Europene au dezbătut un compromis pentru reducerea emisiilor cu 90% până în 2040, față de nivelurile din 1990, dar cu flexibilități pentru a slăbi acest obiectiv – inclusiv opțiunea de a cumpăra credite de carbon străine pentru a acoperi până la 5% din acesta, potrivit unui proiect al documentului de negociere, văzut de Reuters.

Acest lucru ar reduce efectiv la 85% reducerile de emisii cerute industriilor europene și ar plăti țărilor străine să reducă emisiile în numele Europei pentru a compensa restul.

Ce prevede proiectul

În efortul de a câștiga sprijinul țărilor sceptice, proiectul de compromis prevede, de asemenea, că UE va modifica alte politici climatice sensibile din punct de vedere politic, inclusiv prin amânarea cu un an, până în 2028, a lansării viitoarei piețe a carbonului din UE. Polonia și Republica Cehă s-au opus acestei politici, invocând temerea că ar putea duce la creșterea prețurilor la combustibili.

Miniștrii țărilor discutau încă proiectul și intenționau să se reunească miercuri dimineață pentru discuții oficiale în vederea aprobării sale formale, au declarat diplomați ai UE.

UE se grăbește să ajungă la un acord privind noul său obiectiv climatic pentru a evita să se prezinte cu mâinile goale la summitul climatic COP30, unde președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va întâlni, joi, cu alți lideri mondiali.