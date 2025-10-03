Apple retrage aplicaţia care permite utilizatorilor să urmărească apariţiile agenţilor de imigrări

ICEBlock, o aplicaţie gratuită disponibilă exclusiv pentru iPhone, care permite utilizatorilor să raporteze şi să monitorizeze în mod anonim activitatea ofiţerilor de Imigrare şi Control Vamal (ICE), nu mai este disponibilă în App Store-ul Apple începând de vineri.

„Tocmai am primit un mesaj de la App Review-ul Apple care ne spune că #ICEBlock a fost eliminat din App Store din cauza «conţinutului inacceptabil»”, a declarat dezvoltatorul într-o postare pe reţelele de socializare. „Singurul lucru pe care ni-l putem imagina este că acest lucru se datorează presiunilor din partea administraţiei Trump. Am răspuns şi vom lupta împotriva acestui lucru!”.

Dezvoltatorul a declarat luna trecută că are peste 1 milion de utilizatori.

Chiar dacă a fost eliminată de pe piaţa de aplicaţii, cei care au descărcat deja aplicaţia ar trebui să o poată folosi în continuare.

Descărcările de aplicaţii precum ICEblock au crescut vertiginos pe măsură ce administraţia Trump intensifică controlul asupra imigraţiei cu raiduri surpriză. Tehnologia a fost criticată de autorităţi după ce agenţii au fost vizaţi.

Într-un interviu acordat în iulie la Fox News, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că aplicaţiile crowdsourcing care permit oamenilor să comunice despre locaţia ofiţerilor de aplicare a legii nu sunt permise, referindu-se în special la dezvoltatorul ICEBlock, Joshua Aaron.