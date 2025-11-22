Starmer a discutat cu Zelenski și Trump în vederea avansării planului de pace pentru Ucraina

„Am avut o conversație lungă, am discutat multe nuanțe ale muncii diplomatice în planificarea procesului de pace. Vom continua să ne coordonăm și sunt recunoscător întregii societăți britanice pentru sprijinul acordat”, a transmis Zelenski pe Telegram.

Consilierii din Marea Britanie, SUA, Franța și Germania vor lucra duminică în Elveția, a mai adăugat președintele Ucrainei, potrivit Sky News.

Prim-ministrul britanic a vorbit apoi și cu liderul american Donald Trump.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat că premierul l-a informat pe Zelenski cu privire la progresul discuțiilor coaliției de voluntari, la reuniunea G20 din Africa de Sud.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că Starmer i-a transmis liderului american conținutul discuțiilor cu Trump, iar cei doi lideri au convenit ca echipele lor să colaboreze mâine la Geneva pentru elaborarea planului de pace în 28 de puncte.

Starmer și Trump au convenit, de asemenea, să discute din nou duminică.