Apple intenționează să producă 95 de milioane de iPhone-uri în 2026

Apple Inc. intenționează să producă un total de 95 de milioane de iPhone-uri în 2026, crescând în același timp livrările de telefoane cu 10%, a relatat Nikkei, notează baha.com.

Surse au declarat pentru agenția media că gigantul tehnologic consideră că lansarea iPhone-ului său pliabil, care este prevăzută să aibă loc anul viitor, va îmbunătăți cererea pentru produsul său cel mai bine vândut.

Compania poartă în prezent discuții cu furnizorii despre înființarea unei linii de producție de testare pentru modelul pliabil în Taiwan, după care își propune să se mute în India pentru producția de masă.

Cât costă iPhone 17 în România? Marii retaileri au anunțat prețurile oficiale

Retailerii mari au publicat deja prețurile pentru seria iPhone 17, iar comparația între Flanco, Altex și eMAG arată o imagine clară: sumele sunt mari, dar aproape identice între magazine, cu diferențe mici, și toate variantele moderne sunt în precomandă.

Prețurile pentru iPhone 17

Modelul de bază, iPhone 17 cu 256 GB, pornește de la 4.839,99 lei, iar prețul este identic la toți cei trei retaileri analizați.

Pentru varianta cu 512 GB, diferențele sunt minime: Flanco și Altex listează produsul la 6.129,99 lei, în timp ce eMAG afișează 6.149,99 lei.

iPhone 17 Air. Pentru cei care vor mai mult spațiu

Seria Air vine cu prețuri ceva mai ridicate. Varianta de 256 GB apare listată doar la Altex, cu 6.149,99 lei, iar cea de 512 GB costă 6.399,99 lei.

Pentru utilizatorii care caută spațiu generos, modelul de 1 TB urcă până la 8.699,99 lei.