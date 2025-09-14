Cât costă iPhone 17 în România? Marii retaileri au anunțat prețurile oficiale

Prețurile pentru iPhone 17

Modelul de bază, iPhone 17 cu 256 GB, pornește de la 4.839,99 lei, iar prețul este identic la toți cei trei retaileri analizați.

Pentru varianta cu 512 GB, diferențele sunt minime: Flanco și Altex listează produsul la 6.129,99 lei, în timp ce eMAG afișează 6.149,99 lei.

iPhone 17 Air. Pentru cei care vor mai mult spațiu

Seria Air vine cu prețuri ceva mai ridicate. Varianta de 256 GB apare listată doar la Altex, cu 6.149,99 lei, iar cea de 512 GB costă 6.399,99 lei.

Pentru utilizatorii care caută spațiu generos, modelul de 1 TB urcă până la 8.699,99 lei.

Performanță la nivel înalt. iPhone 17 Pro

Cei care își doresc varianta Pro trebuie să se pregătească pentru un buget mai mare. Versiunea de 256 GB se vinde la 6.649,99 lei, în timp ce modelul de 512 GB ajunge la 7.929,99 lei. Vârful de gamă din seria Pro, cu 1 TB, este listat între 9.219,99 și 9.249,99 lei, în funcție de retailer.

iPhone 17 Pro Max

Cel mai puternic și mai scump model este fără îndoială iPhone 17 Pro Max. Varianta de bază, cu 256 GB, pornește de la 7.419 lei la Altex și ajunge la 7.419,99 lei la Flanco și eMAG. Modelul de 512 GB este listat la 8.699,99 lei, indiferent de retailer, iar cel de 1 TB urcă la 9.979,99 lei.

Cine vrea tot ce poate oferi Apple în materie de stocare și performanță trebuie să plătească serios: versiunea de 2 TB costă nu mai puțin de 12.549,99 lei la toți cei trei mari retaileri.