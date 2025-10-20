Cerere record pentru iPhone 17: vânzările sunt cu 14% mai mari în SUA și China față de modelul anterior

Seria iPhone 17 a depășit vânzările gamei iPhone 16 cu 14% în primele 10 zile de la lansare în SUA și China, potrivit datelor furnizate de Counterpoint Research.

Aceste date, care oferă primul indiciu clar privind reacția consumatorilor din cele două piețe principale ale Apple, arată că modelul standard iPhone 17 are o cerere mult mai mare decât varianta de anul trecut.

Analiștii Counterpoint atribuie creșterea unui ecran îmbunătățit, unei capacități de stocare mai mari și cipului A19 actualizat.

„Consumatorii reacționează foarte bine la modelul de bază iPhone 17 datorită specificațiilor și îmbunătățirilor aduse”, a declarat Ivan Lam, analist la Counterpoint. „În China, vânzările sunt aproape duble față de cele ale modelului de bază iPhone 16 în perioada inițială de disponibilitate, iar dinamica rămâne pozitivă și în luna octombrie”.

La polul opus al gamei, iPhone 17 Pro Max are, de asemenea, rezultate excelente, mai ales pe piața americană.

Modelul de top atrage clienții care nu și-au mai schimbat telefonul din perioada pandemiei și care acum aleg să facă upgrade.

Potrivit Counterpoint, iPhone 17 Pro Max oferă cele mai bune camere de până acum, un sistem de răcire îmbunătățit și cea mai amplă schimbare de design din ultimii ani.

Compania Apple, cu sediul în Cupertino, California, continuă să se bazeze pe iPhone pentru aproximativ jumătate din veniturile sale.