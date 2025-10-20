Acțiunile Apple au crescut cu 3%, atingând un maxim istoric 

Analistul Loop Capital, Ananda Baruah, a ridicat ratingul acțiunilor Apple de la „hold” la „buy” și și-a majorat ținta de preț de la 226 la 315. Analistul Evercore ISI, Amit Daryanani, a inclus acțiunile Apple pe „lista de performanță tactică” a firmei sale, evaluând Apple ca „outperform” și stabilind o țintă de preț de 290, notează Investors.com.

În plus, analistul Melius Research, Ben Reitzes, și-a menținut ratingul de cumpărare pentru acțiunile Apple și și-a crescut ținta de preț la 290 de la 260, luni.

Apple va beneficia de majorările de preț pentru modelele cheie ale noilor iPhone-uri, a spus Reitzes într-o notă pentru clienți. În plus, îmbunătățirile aduse noilor AirPods Pro ar trebui să stimuleze afacerea cu dispozitive purtabile, a adăugat el.

În tranzacțiile de la jumătatea zilei pe piața de capital, acțiunile Apple au urcat cu peste 4%, până la 263,03. În tranzacțiile intraday, acestea au atins un maxim istoric de 264,38.

Cu această creștere, acțiunile Apple au ieșit dintr-un tipar de consolidare de 42 de săptămâni, cu un punct de cumpărare de 260,10, conform graficelor IBD MarketSurge. Zona de cumpărare de 5% se întinde până la 273,10, bazându-se pe principiile de tranzacționare IBD.

Apple pare să fie la „capătul inițial” al unui „ciclu de upgrade mult așteptat (iPhone)”, a spus Baruah într-o notă pentru clienți luni. El estimează că acest ciclu va dura până în 2027, incluzând un iPhone pliabil anul viitor și un iPhone aniversar de 20 de ani în 2027.

La o lună după lansare, modelele iPhone 17 se vând „mult mai bine decât era de așteptat”, a spus Baruah.

Acțiunile Apple pe val

Daryanani de la Evercore a spus că Apple este „bine poziționată pentru a raporta rezultate peste așteptări” pentru trimestrul septembrie și pentru estimările din 30 octombrie.

„Biasul nostru pozitiv se bazează pe datele iPhone care sugerează că acesta ar putea fi mai mult decât un ciclu obișnuit de reîmprospătare iPhone, deoarece timpii de livrare pentru iPhone 17 de bază sunt peste nivelurile din octombrie anul trecut”, a spus Daryanani într-un raport de duminică. „În plus, sondajele noastre arată un mediu de cerere puternic, cu un număr mai mare decât media de respondenți care intenționează să achiziționeze un nou iPhone anul acesta.”

Între timp, Counterpoint Research a raportat că seria iPhone 17 a depășit vânzările seriei iPhone 16 cu 14% în primele 10 zile de disponibilitate atât în SUA, cât și în China. Firma de cercetare a remarcat că modelul de bază al iPhone 17 a fost „principalul motor”, datele privind vânzările fiind cu aproape 33% mai mari comparativ cu iPhone 16.

Cu toate acestea, alți analiști rămân precauți față de acțiunile Apple. Analistul Jefferies, Edison Lee, și-a reiterat ratingul „underperform” pentru Apple duminică. Într-o notă pentru clienți, Lee a spus că datele privind timpii de livrare pentru comenzile iPhone 17 la nivel mondial par să se „răcească”.

Acțiunile Apple se află pe lista IBD Tech Leaders.