Noile iPhone-uri nu au impresionat investitorii. Acțiunile Apple au scăzut cu peste 3%

Deși evenimentul de la Cupertino a adus cel mai subțire model din istoria companiei, iPhone Air, investitorii s-au arătat îngrijorați de lipsa unor inovații majore și de efectele tarifelor impuse de administrația Trump asupra profiturilor Apple.

Acțiunile Apple au scăzut cu peste 3% miercuri, compania menținându-și prețurile, ceea ce a stârnit temeri în rândul investitorilor privind un nou impact asupra profitului din cauza tarifelor impuse de administrația Trump. De asemenea, unii specialiști se îndoiesc că telefonul va oferi, în practică, autonomia de baterie promisă, notează Reuters.

Evenimentul de marți a fost sărac și în detalii despre modul în care Apple, rămasă în urmă în cursa pentru inteligența artificială, plănuiește să recupereze terenul față de Google, care și-a prezentat capabilitățile modelului Gemini AI în cele mai recente telefoane de top.

„Apple nu inovează cu adevărat și… este încă în urmă la AI, iar piața este destul de sceptică”, a spus Thomas Hayes, președintele Great Hill Capital.

Acțiunile companiei au stagnat, pierzând 6,4% în acest an (fără a lua în calcul scăderile de miercuri), în timp ce alți giganți tehnologici precum Microsoft și Nvidia au înregistrat câștiguri de două cifre. Cu o valoare de piață de 3,5 trilioane de dolari, Apple este a treia cea mai valoroasă companie din lume, după cele două.

iPhone Air, cel mai subțire model din istoria Apple

Noul iPhone Air, prezentat alături de modelele 17, 17 Pro și 17 Pro Max, este cel mai subțire telefon lansat vreodată de Apple, cu o grosime de doar 5,6 mm, mai mică decât cea a rivalului Galaxy S25 Edge de la Samsung.

Designul și numele fac trimitere la MacBook Air, celebrul laptop ultra-subțire prezentat de Steve Jobs în 2008.

iPhone Air are doar o cameră foto și folosește exclusiv eSIM, o caracteristică ce ar putea limita vânzările în piețe precum China, unde tehnologia este strict reglementată, au scris analiștii de la Morgan Stanley.

În ceea ce privește prețurile, iPhone 17 pornește de la 799 de dolari în SUA, în timp ce noul iPhone Air este poziționat mai sus, la 999 de dolari. Modelul iPhone 17 Pro are un preț de lansare de 1.099 de dolari.