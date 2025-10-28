Acțiunile globale au scăzut. Investitorii așteaptă rezultatul vizitei lui Trump în China

La Paris, CAC 40 a scăzut cu 0,1% la 8.228,81. DAX-ul Germaniei a coborât cu 0,2% la 24.270,20. FTSE 100 din Marea Britanie a rămas aproape neschimbat la 9.656,76.

Contractele futures americane, aproape neschimbate

În Asia, Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 0,3% la 26.346,14, inversând câștigurile anterioare, iar indicele Shanghai Composite a pierdut 0,2% la 3.988,22, după ce a depășit temporar 4.000, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

Trump a sugerat că se așteaptă să încheie un nou acord comercial cu președintele chinez Xi Jinping atunci când se vor întâlni în marja summitului din zona Pacific în Coreea de Sud. Acest lucru ar putea contribui la atenuarea tensiunilor comerciale care au tulburat piețele mondiale și au perturbat afacerile de la întoarcerea lui Trump la Casa Albă, potrivit AP.

Indicele de referință japonez Nikkei 225 a pierdut 0,6%, închizând la 50.219,18, retrăgându-se după ce a atins maxime record de când Sanae Takaichi a devenit prim-ministru, angajându-se să crească stimulentele economice și cheltuielile pentru apărare.

Marți, Trump s-a întâlnit cu Takaichi, vizitează o bază militară americană și apoi se întâlnește cu lideri de afaceri la Tokyo. Ambele părți își reafirmă alianța de securitate, iar Japonia promite să respecte cerințele lui Trump pentru mai multe investiții, un rol mai important în propria apărare și creșterea importurilor din SUA.

S&P/ASX 200 din Australia a scăzut cu 0,5% la 9.012,50. Kospi din Coreea de Sud a pierdut 0,8% la 4.010,41, după ce guvernul a raportat o creștere economică trimestrială relativ puternică datorită consumului, investițiilor și exporturilor robuste.

Stimularea pieței muncii

Printre așteptările recente ale pieței se numără faptul că Rezerva Federală va continua să reducă ratele dobânzilor pentru a stimula piața muncii aflată în încetinire. Următorul anunț al Fed privind ratele dobânzilor este așteptat miercuri, iar așteptarea aproape unanimă în rândul traderilor este că va reduce rata fondurilor federale cu un sfert de punct procentual la a doua întâlnire consecutivă.

Pe lângă ratele mai mici ale dobânzilor, o altă așteptare care a susținut prețurile acțiunilor este prognoza că companiile americane vor continua să livreze o creștere solidă a profiturilor.

Unele dintre cele mai influente acțiuni de pe Wall Street urmează să raporteze rezultatele în această săptămână, inclusiv Alphabet, Meta Platforms și Microsoft miercuri, și Amazon și Apple joi.

În alte tranzacții de marți dimineață, țițeiul brut american de referință a scăzut cu 1,19 dolari la 60,12 dolari barilul. Țițeiul Brent a coborât cu 1,21 dolari la 63,69 dolari barilul.

Dolarul american a scăzut la 151,78 yeni japonezi de la 152,88 yeni. Euro a costat 1,1655 dolari, în creștere de la 1,1645 dolari.