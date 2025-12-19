Donald Trump lasă deschisă varianta unui război cu Venezuela: „Nu exclud această posibilitate”

Într-un interviu pentru NBC News, liderul de la Casa Albă a vorbit despre ofensiva sa împotriva Venezuelei, despre planul său privind sistemul de sănătate, dar și perspectivele sale pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

„Nu exclud această posibilitate, nu”, a declarat Trump, întrebat dacă exclude varianta unui război cu Venezuela.

Afirmația lui Trump vine în contextul în care tensiunile dintre SUA și Venezuela sunt în continuă creștere. Marți, Trump a ordonat „blocarea” petrolierelor sancționate care vin și pleacă din Venezuela, crescând presiunea asupra președintelui țării, Nicolás Maduro. Recent, Washingtonul a confiscat și un petrolier capturat în apropierea Venezuelei.

Totodată, Washingtonul a lansat mai multe atacuri asupra navelor din Venezuela, Campania administrației a dus deja la 28 de atacuri asupra navelor, fiind ucise peste 100 de persoane.

În interviul acordat NBC News, Trump a spus că nu discută dacă exclude posibilitatea ca astfel de acțiuni să ducă la război.

În plus, Trump nu a precizat, în cadrul interviului pentru sursa citată, dacă înlăturarea lui Maduro era obiectivul său final.

„El știe exact ce vreau. El știe mai bine decât oricine”, a răspuns Trump.

Joi, Trump a afirmat că nu are nevoie de autorizația Congresului SUA pentru a lansa potențiale atacuri împotriva Venezuelei.

„Nu m-ar deranja să le spun… Nu sunt obligat”, a afirmat președintele SUA când un reporter l-a întrebat dacă intenționează să solicite aprobarea Congresului pentru a lansa atacuri terestre în Venezuela.