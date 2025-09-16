Apple lansează iOS 26 cu Liquid Glass. Noile funcții includ lock screen îmbunătățit și adaptive power mode

Luni, pe 15 septembrie 2025, Apple a lansat oficial iOS 26, update-ul major pentru iPhone, la doar trei luni de testare beta. Noul update este compatibil cu seria iPhone 11 și modelele mai noi, iar sistemul de operare aduce îmbunătățiri vizuale și funcționale importante.

Ce aduce nou iOS 26

Noutatea principală a acestor update-uri de pe iOS 26 este noul design Liquid Glass, care redă efectul sticlei pe ecranul dispozitivelor, cu transparență realistă și colțuri rotunjite, un design modern și vibrant.

Același design aduce un Menu Bar transparent pe macOS și o nouă temă coloristică pentru pictogramele iPhone și iPad.

Pe lângă Liquid Glass, iOS 26 include și numeroase alte funcții noi, vizibile în sistemul de operare, dar și în aplicațiile Apple.

Lock Screen-ul oferă acum mai multă dinamică, iar elementele acestuia se ajustează automat pentru a lăsa loc notificărilor, în timp ce imaginilor de fundal li se aplică un efect subtil 3D.

Notificările din aplicațiile afișate în bara de pe Lock Screen devin acum transparente, pentru același efect de sticlă lichidă.

Camera, Photos, Safari, Messages, FaceTime și alte aplicații Apple beneficiază și ele de efectele Liquid Glass și de funcții suplimentare.

Safari, de exemplu, „ascunde acum mai mult din interfață pentru a face loc conținutului web”, iar Photos „separă fotografiile de restul secțiunilor în care acestea sunt organizate”.

Design-ul Camerei de pe Iphone este complet schimbat la această versiune nouă de update, cu care trebuie să te obișnuiești după o lungă perioadă de activitate cu fostele modele de iOS. Fiecare iconiță a Camerei obține un design bubbly, rotund.

Adaptive Power Mode

Acest update este disponibil doar pentru iPhone 15 Pro și modelele mai noi. În acest mod, performanța se ajustează automat pentru a economisi baterie. Mai exact, luminozitatea se reduce oarecum, unele procese pot rula mai lent, iar modul Low Power se activează la 20% baterie al telefonului.

iOS 26 este compatibil cu următoarele modele