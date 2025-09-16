Apple lansează iOS 26 cu Liquid Glass. Noile funcții includ lock screen îmbunătățit și adaptive power mode

Luni, pe 15 septembrie 2025, Apple a lansat oficial iOS 26, update-ul major pentru iPhone, la doar trei luni de testare beta. Noul update este compatibil cu seria iPhone 11 și modelele mai noi, iar sistemul de operare aduce îmbunătățiri vizuale și funcționale importante.
Noutatea principală a acestor update-uri de pe iOS 26 este noul design Liquid Glass, care redă efectul sticlei pe ecranul dispozitivelor, cu transparență realistă și colțuri rotunjite, un design modern și vibrant.
Același design aduce un Menu Bar transparent pe macOS și o nouă temă coloristică pentru pictogramele iPhone și iPad.
Pe lângă Liquid Glass, iOS 26 include și numeroase alte funcții noi, vizibile în sistemul de operare, dar și în aplicațiile Apple.
Lock Screen-ul oferă acum mai multă dinamică, iar elementele acestuia se ajustează automat pentru a lăsa loc notificărilor, în timp ce imaginilor de fundal li se aplică un efect subtil 3D.
Notificările din aplicațiile afișate în bara de pe Lock Screen devin acum transparente, pentru același efect de sticlă lichidă.
Camera, Photos, Safari, Messages, FaceTime și alte aplicații Apple beneficiază și ele de efectele Liquid Glass și de funcții suplimentare.
Safari, de exemplu, „ascunde acum mai mult din interfață pentru a face loc conținutului web”, iar Photos „separă fotografiile de restul secțiunilor în care acestea sunt organizate”.
Design-ul Camerei de pe Iphone este complet schimbat la această versiune nouă de update, cu care trebuie să te obișnuiești după o lungă perioadă de activitate cu fostele modele de iOS. Fiecare iconiță a Camerei obține un design bubbly, rotund.
Acest update este disponibil doar pentru iPhone 15 Pro și modelele mai noi. În acest mod, performanța se ajustează automat pentru a economisi baterie. Mai exact, luminozitatea se reduce oarecum, unele procese pot rula mai lent, iar modul Low Power se activează la 20% baterie al telefonului.
iPhone 17
iPhone Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 16e
iPhone 16 și 16 Plus
iPhone 16 Pro și 16 Pro Max
iPhone 15 și 15 Plus
iPhone 15 Pro și 15 Pro Max
iPhone 14 și 14 Plus
iPhone 14 Pro și 14 Pro Max
iPhone 13 și 13 mini
iPhone 13 Pro și 13 Pro Max
iPhone 12 și 12 mini
iPhone 12 Pro și 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro și 11 Pro Max
iPhone SE (de la a doua generație)