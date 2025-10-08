Hidroelectrica este foarte aproape de un milion de clienți. Pe fondul ridicării plafonării, în primele 9 luni din 2025 și-a dublat portofoliul strâns în peste patru ani

Aproape o jumătate de milion de români și-au schimbat furnizorul de la începutul anului și au trecut la Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară și cu o cotă de furnizare în creștere, în contextul în care compania anunțase pe piață oferta cea mai mică, după revenirea la piața liberalizată. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și – în plus, deține un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Hidroelectrica a intrat pe piața de furnizare și a început să încheie contracte cu clienți finali în anul 2020. În luna decembrie a primului an, avea 2.884 de clienți finali de furnizare, dintre care 962 casnici și 1.922 noncasnici.

Un an mai târziu, în decembrie 2021, portofoliul celui, ajunsese la 30.221 clienți finali de furnizare (26.640 casnici și 3.581 noncasnici), conform Raportului consolidat al Directoratului SPEED Hidroelectrica pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

La finalul lui 2024, Hidroelectrica avea 474.989 de clienți, casnici și noncasnici, conform Raportului privind realizarea în anul 2024 a indicatorilor de performanţă conform prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, publicat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Ce arată cifrelele la zi

Potrivit informațiilor exclusive obținute de Mediafax, Hidroelectrica are, la zi, 958.853 de clienți, casnici și noncasnici. Estimările surselor avizate arată că pragul de un milion ar urma să fie atins în acest an.

Numărul este de două ori mai mare raportat la portofoliul Hidroelelectrica de la finalul anului trecut, după peste patru ani de activitate pe piața de furnizare pentru clienții finali.

Numărul este mai mare cu 288.853 față de cel de acum 3 luni, de 1 iulie.

De la începutul anului și până la 1 iulie, Hidroelectrica a câștigat aproximativ 190.000 de clienți casnici și 5.000 de clienți noncasnici, potrivit surselor Gândul.

Astfel, la un simplu calcul aritmetic, portofoliul la nivelul datei de 1 iulie ajunge la aproximativ 670.000 de clienți, ceea ce înseamna o creștere de aproximativ 40% față de finalul anului.

Creșterea a venit și în contextul în care românii au putut să vadă cu ochii lor creșterea de preț din facturi la furnizorul lor inițial pentru consumul de la 1 iulie, facturi care au ajuns în luna iulie.

Astfel, raportat la nivelul pieței, Hidroelectrica a depășit cota de 10% din piața furnizării din România, unde sunt 9,1 milioane de români, consumatori casnici sau noncasnici, care au un contract cu unul dintre cei 92 de operatori economici cu licență de furnizare, conform raportului ANRE menționat.

Dintre acești 92 de furnizori de energie electrică, sunt doar patru cu portofolii de ordinul milioanelor și doar încă unul cu peste 150.000 de clienți, potrivit datelor de la finalul anului trecut.