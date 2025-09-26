Relația strânsă cu România și UE, „un pilon fundamental” pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Declarațiile Ministerului Energiei de la Chișinău și ale șefului Transgaz

Dincolo de istoria comună, relația dintre România și Republica Moldova este esențială pentru realizarea intercontectărilor strategice în domeniul energiei al statului de peste Prut cu UE.

Duminică, 28 septembrie, Republica Moldova organizează alegerile parlamentare. Scrutinul vine după ce anul trecut, în octombrie, a fost organizat și ulterior validat de Curtea Constituţională de la Chişinău rezultatele referendumului privind integrarea Republicii Moldova în UE, încheiat cu un rezultat strâns.

În ce constă ajutorul României

Secretara de stat în Ministerul Energiei de la Chișinău Carolina Novac, a punctat, într-un amplu răspuns la solicitarea Mediafax, contribuția esențială a României și a Uniunii Europeane la securitatea energetică a țării dominate în trecut de un furnizor unic. În plus, oficialul moldovean trecut în revistă sumele totale acordate de blocul comunitar Moldovei pentru achiziții de energie și gaze începând de la debutul agresiunii ruse în Ucraina.

„Relația strânsă dintre Republica Moldova, România și Uniunea Europeană a devenit un pilon fundamental pentru consolidarea securității energetice a țării noastre. Prin investiții strategice în infrastructura de gaze și energie electrică, prin sprijin financiar și prin integrarea treptată a piețelor, Republica Moldova a reușit să își diversifice sursele de aprovizionare, să reducă dependența de un singur furnizor și să se apropie de standardele și regulile pieței europene”, a transmis Carolina Novac.

„România, prin Transgaz și OPCOM, alături de Uniunea Europeană, a jucat un rol decisiv în acest proces, asigurând atât stabilitatea aprovizionării pe termen scurt, cât și perspective clare de dezvoltare și integrare pe termen lung”, a subliniat secretara de stat de peste Prut.

Oficialul moldovean a menționat cele două memoradumuri de înțelegere pe care Guvernul Republica Moldova le-a încheiat cu Guvernul României în domeniul energetic, respectiv

Memorandum de Înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România, semnat la data de 21 mai 2015;

Memorandum de Înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România, semnat la 11 decembrie 2023.

Potrivit secretarei de stat, în sectorul electroenergetic, începând cu anul 2022 și până în anul 2025 Republica Moldova a beneficiat de aceleași drepturi pe care le au și furnizorii români, de a achiziționa energie electrică la un preț plafonat de 450 RON/MWh sau cca 80 EURO/MWh, drept prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.27/2022.

Un moment important a fost în anul 2022, an în care prețurile au crescut abrupt pe fondul debutului războiului din Ucraina.

Atunci, precizează oficialul moldovean, în termeni foarte rapizi au fost adoptate procedurile necesare pentru înregistrarea la bursa de energie din România și pentru prima dată în istorie întregul consum al malului drept a fost acoperit din surse alternative prin intermediul Energocom de pe bursa OPCOM și contracte bilaterale cu companii energetice din România – Nuclearelectrica, Hidroelectrica, OMV Petrom, Complexul Energetic Oltenia și Complexul Energetic Craiova.

Potrivit Carolinei Novac, în anul 2024, Republica Moldova (malul drept) a importat aproximativ 13% de energie electrică din care cca. 12% au fost importate din Romania din surse precum OPCOM, Nuclearelectrica și Hidroelectrica.

„În ceea ce se referă de acoperirea consumului de energiei electrică, în perioada ianuarie august 2025 cea mai mare parte din energie electrică cumpărată cca 60%, a fost energia electrică importată din România în baza contractelor bilaterale, precum și prin efectuarea tranzacțiilor pe bursele de energie”, spune secretarul de stat.

Demnitarul moldovean menționează că în baza OUG citate, Energocom a avut încheiate contracte bilaterale cu producătorii din România precum SA Nuclearelectrica care a acoperit aproximativ 18% din volumul total de energie electrică necesară malului drept al râului Nistru în perioada ianuarie-mai 2025 și Hidroelectrica care în perioada similară a acoperit circa 5%.

„În scopul asigurării alimentării continue cu energie electrică, au fost întreprinse multiple acțiuni la diferite niveluri pentru creșterea capacității nete de transport (NTC) la hotarul cu România, astfel încât să fie posibilă transportarea în regim comercial a energiei electrice achiziționate din România. În acest context, prin efortul comun al operatorilor sistemelor de transport din România și Republica Moldova, a fost realizată operaționalizarea liniilor de interconexiune de 110 kV dintre cele două țări, permițând utilizarea acestora în situații excepționale”, arată Carolina Novac,

În plus, a spus secretara de stat, în ceea ce privește asigurarea alimentării continue cu energie electrică a consumatorilor finali, cu sprijinul României, respectiv al Ministerului Energiei din România, a fost posibilă modificarea regimului de funcționare a grupurilor hidroenergetice ale centralei hidroelectrice de la Stânca-Costești pentru perioada ianuarie-martie 2025. Astfel, centrala a funcționat/funcționează exclusiv pentru Republica Moldova, contribuind semnificativ la acoperirea integrală a consumului de energie electrică pe malul drept, în special în orele de vârf, când cererea este cea mai ridicată.

„Aferent aspectului de piață a energiei electrice și ulterioară cuplare a cesteia cu cele similare din UE pe 11 decembrie 2023 a fost semnat la Chișinău Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României sus-menționat. În conformitate cu acest memorandum, OPCOM din România a deschis în Republica Moldova sucursala SRL Operatorul Pieței de Energie M (OPEM), care a fost desemnată drept operator al pieței energiei electrice în Republica Moldova, având responsabilitatea de a lansa piețele de energie electrică și de a le cupla ulterior cu cele din UE”, a precizat Carolina Novac.

Câți bani a dat UE pentru independența energetică a Republicii Moldova

La solicitarea Mediafax, secretara de stat de peste Prut a trecut în revistă proiectele și fondurile cu care a contribuit UE pentru a reduce dependența energetică a Republicii Moldova.

„În contextul eforturilor de consolidare a securității energetice a Republicii Moldova, Uniunea Europeană a pus la dispoziție un sprijin financiar structurat în tranșe în contextul semnării la data de 4 februarie 2025 a Scrisorii de intenție dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană pentru implementarea unui pachet pentru independența energetică a Republicii Moldova, având ca obiectiv îmbunătățirea rezilienței și securității energetice prin investiții și reforme în sectorul energetic și eliminarea oricărei forme de dependență în aprovizionarea cu resurse energetice”, arată Carolina Novac.

Prima tranșă, în valoare de 30 de milioane de euro, a vizat asigurarea aprovizionării cu energie atât pe malul drept, cât și pe cel stâng al Nistrului. Astfel, 20 de milioane de euro au fost alocate către Energocom pentru achiziționarea și furnizarea de gaze naturale către regiunea transnistreană, în scopuri umanitare. Aceste gaze naturale au fost utilizate inclusiv pentru producerea de energie termică și electrică. Suplimentar, 10 milioane de euro au fost destinate achiziționării de energie electrică de pe piața liberă de către Energocom pentru a sprijini populația de pe malul drept. Condițiile pentru această primă tranșă au fost îndeplinite, SA Energocom realizând achizițiile necesare de gaze naturale (de pe platformele BRM România și BGH Bulgaria) și energie electrică de pe platformele UE.

A doua tranșă, în valoare de 50 de milioane de euro, este în proces de debursare. Scopul acestei tranșe este de a adresa criza energetică, de a îmbunătăți reziliența și securitatea energetică a Moldovei prin investiții și reforme, și de a elimina dependența de resursele energetice rusești. Și a treia tranșă, de 50 de milioane de euro, are ca obiective avansarea liberalizării pieței gazelor naturale, transpunerea legislației UE în domeniul energiei electrice și a regulilor TVA, lansarea de licitații pentru capacități de echilibrare și aprobarea unui plan de acțiune pentru licitații privind energia regenerabilă și stocarea.

Adițional la acest suport și ca parte a aceleiași strategii, o ofertă de 60 milioane euro a fost pusă la dispoziția populației din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, sub rezerva anumitor condiții. Cu toate acestea, reprezentanții regiunii transnistrene a Republicii Moldova au refuzat ajutorul oferit de UE.

Potrivit demnitarului moldovean, pe 18 martie 2025, Consiliul Uniunii Europene a aprobat oficial crearea Facilității de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai mare beneficiar al acestui mecanism fiind sectorul energetic (Planul de Creștere) – 865 de milioane de euro dintr-o valoare totală de 1,9 miliarde de euro, care va fi implementată între 2025 și 2027.

Facilitatea face parte din Planul mai amplu de creștere pentru Republica Moldova, introdus de Comisia Europeană în octombrie 2024. Fondurile din cadrul Facilității sunt distribuite de două ori pe an, pe baza solicitărilor oficiale ale Republicii Moldova și în funcție de implementarea cu succes a reformelor prezentate în Agenda de Reformă convenită.

În calitate de suport UE, 151 milioane de euro sunt direcționate pentru compensarea creșterii prețului la energia electrică pentru primii 110 kWh începând cu 1 ianuarie 2025, pentru toate familiile și consumatorii casnici din Republica Moldova, arată Carolina Novac.

Aferent proiectelor de infrastructură/interconectare cu România (UE) oficialul moldovean a menționat implementarea în prezent a trei proiecte:

Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PDSE)

Părți componente ale proiectului:

Construcția liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV cu o lungime de cca 158 km pe direcția Vulcănești – Chișinău;

Modernizarea stației electrice Chișinău 330 kV;

Extinderea stației electrice Vulcănești de 400 kV.

Valoarea Proiectului: 61 milioane Euro. (credit, Banca Mondială)

Termen de implementare a tuturor părților componente: decembrie 2025

Proiectului „Interconectării rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza II”

Părți componente ale proiectului:

Construcția LEA de 400 kV cu o lungime de cca 48 km pe direcția Bălți – Suceava;

Modernizarea stației electrice Bălți 330 kV;

Modernizarea a 145 de stații electrice de 110 kV din administrarea ÎS „Moldelectrica”.

Valoarea Proiectului: 77 milioane Euro. (40% credit BERD, 40% credit BEI, 20% grant UE)

Termen de implementare a tuturor părților componente: decembrie 2027

Proiectul de construcție a celei de-a treia linii de interconexiune dintre Republica Moldova și România (rezultat din Memorandum de Înțelegere din decembrie 2023)

Părți componente ale proiectului:

Construcția LEA de 400 kV cu o lungime de cca 70 km pe direcția Strășeni – Gutinaș;

Modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV;

Valoarea Proiectului: 130 milioane Euro integral cca 190 km (finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii).

Termen de implementare a tuturor părților componente: urmează a fi stabilit definitiv la etapa de elaborare a studiului de fezabilitate

Realizarea acestor proiecte investiționale este necesară pentru asigurarea securității energetice, diversificării surselor de aprovizionare, integrarea în piața energetică UE, precum și liberalizarea pieței energiei electrice prin apariția noilor participanți la piață, încurajând astfel dezvoltarea mediului concurențial, creându-se multiple avantaje pentru consumatorii finali.

Transgaz, prin Vestmoldtransgaz, operatorul certificat al sistemului de transport gaze

Secretarul de stat a detaliat pentru Mediafax și traseul prin care România, prin operatorul național de sistem și transport al gazelor naturale, contribuit la procesul de liberalizare și transparentizare a pieței de gaze din Republica Moldova.

Potrivit Carolinei Novac, Vestmoldtransgaz S.R.L. a fost fondată în 2014 prin Hotărâre a Guvermului Republicii Moldova, sub forma Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz. În martie 2018 compania, în calitate de complex patrimonial unic, este achiziționată de către compania fiică a SNTGN Transgaz din Moldova – Eurotransgaz S.R.L. La 13 septembrie 2018, Vestmoldtransgaz obține Licența Seria AC nr. 001338 reperfectată, pentru genul de activitate – transportul gazelor naturale.

Începând cu 19 septembrie 2023, Vestmoldtransgaz preia gestionarea sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova de la Moldovatransgaz , printr-un contract de locațiune pe cinci ani, în urma deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale și a aprobării ANRE. Această schimbare face parte din procesul de liberalizare și transparentizare a pieței de gaze, conform cerințelor legislative europene, Finalizarea cu success a procesului de certificare a Vestmoldtransgaz în calitate de operator independent al sistemului de transport al gazelor naturale este finalizată în august 2024.

„În calitatea sa de operator certificat al sistemului de transport gaze, Vestmoldtransgaz S.R.L., răspunde de funcționarea acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și protecție a mediului înconjurător”, a transmis secretara de stat Carolina Novac pentru Mediafax.

Ion Sterian: „Am adus liniștea și stabilitatea aprovizionării cu gaze pentru cetățenii moldoveni”

„În ceea ce ne privește pe noi, Transgaz pe teritoriul României, și pe teritoriul Republicii Moldova, prin filiala Vestmoldtransgaz, a trebuit să investim ca să ajungem la etapa de preluare în operare a întregului sistem de transport de gaze naturale din Republica Moldova – care s-a întâmplat începând cu data de 19 septembrie 2023 – circa 475 de milioane de euro”, a declarat directorul general al Transgaz în exclusivitate pentru Mediafax.

Printre investițiile menționate de șeful Transgaz se numără:

Investițiile în interconectările cu flux bidirecțional (reverse-flow) de la Kardam/Negru Vodă

Investițiile la Stația de măsurare a gazelor (SMG) de la Negu Vodă și SMG Isaccea

Repararea și reclasificarea conductei Șendreni – Onești (circa 170 km)

Construirea nodului tehnologic de la Șendreni

Construirea stației de comprimare de la Siliștea

Construirea unei noi stații de comprimare la Onești și următoarea stație de comprimare învecinată, de la Gherăești, în apropiere de Roman

Construcția gazoductului Onești – Gherăești – Lețcani (163 km)

Construcția gazoductului Ungheni – Chișinău (110 km)

„Aceste investiții însumate ajung la 475 de milioane de euro, dar care sunt coroborate cu proiectul i interconectorului Iași (Lețcani) – Ungheni, de circa 34 km, care a fost finalizat în 2014, pe care l-am preluat odată cu cumpărarea companiei Vestmoldtransgaz din Republica Moldova. Am finalizat în 2018 preluarea companiei prin procedurile de licitație conforme cu legislația din Republica Moldova. Aceasta prevede obligația de a înființa o nouă companie în Republica Moldova, care este Eurotransgaz, și aceasta a participat și a câștigat licitație pentru privatizarea Vestmoldtransgaz. Așa am devenit, practic prima multinațională românească din sectorul strategic energetic”, a detaliat Ion Sterian pentru Mediafax.

După ce a obținut licența de operare în Republica Moldova și a operat gazoductul Ungheni – Chișinău între 2021 până în 2023, Vestmoldtransgaz – care este certificată pe modelul separării proprietății – a reușit să preia de la Moldovatransgaz SRL, controlată de gigantul Gazprom, care își pierduse licența, activitatea de operare, exploatare, dispecerizare și transport a gazelor naturale din Republica Moldova, contract care a fost aprobat de către Autoritatea Națională de Reglemementare Energetică din Republica Moldova.

Desemnarea VMTG ca unic operator al sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, din 13 septembrie, este consecința neîndeplinirii de către Moldovatransgaz a cerințelor de separare și certificare, „unbundling” în termenii de specialitate, conform Pachetului Energetic III al Uniunii Europene, a Directivei 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și a Legii 108/27.05.2016.

„De atunci operăm și nu e nicio problemă, am adus liniștea și stabilitatea aprovizionării cu gaze pentru cetățenii moldoveni, prin aceste investiții am racordat Republica Moldova la infrastructura de transport gaze din România și, prin interconectările României, la infrastructura de transport gaze europeană, ceea ce a permis Republicii Moldova, după ce au renunțat la gazul rusesc, să-și aducă gaz de unde și-a dorit și să asigure securitatea energetică a Republicii Moldova. De aceea, Republica Moldova, care era dependentă de o singură sursă de gaz, Gazprom, prin interconectare și prin aceste investiții am dat posibilitatea Republicii Moldova să-și diversifice sursele de aprovizionare cu gaze”, a explicat șeful Transgaz.

Ion Sterian a subliniat că toate aceste realizări au beneficiat de sprijinul și colaborarea foarte bună a responsabililor de la Chișinău, respectiv Ministerul Energiei, Guvernul, ANRE.

Mai mult, investițiile Transgaz au vizat și acoperirea nevoilor Transnistriei, după 1 ianuarie 2025, când a fost oprit tranzitului gazelor rusești prin Ucraina. „Astfel am putut să asigurăm și partea de aprovizionare cu gaze a Transnistriei, care se întâmplă și astăzi”, a spus Ion Sterian.

Șeful companiei-mamă a Vestmoldtransgaz a dat asigurări că investițiile în sistemul național de transport al gazelor de peste Prut continuă.

„Investițiile continuă conform planului dezvoltare pe care îl avem în Republica Moldova prin Vestmoldtransgaz. Mai avem acolo să lucrăm la partea de proiectare a inelului Chișinău, de 32 de kilometri de conductă, care să permită construirea unei centrale electrice pe gaze și în cogenerare, care să și curent electric și agentul determi pentru partea de termoficare a municipiului Chișinău”, a conchis directorul general al Transgaz, pentru Mediafax.