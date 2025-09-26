Maia Sandu, mesaj pentru moldoveni, înaintea scrutinului de duminică: „Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte”

Mai sunt câteva ore până la începerea scrutinului pentru alegerea Legislativului din Republica Moldova.

Maia Sandu a postat un mesaj de câteva minute în care-i îndeamnă pe modoveni să nu se lase copleșiți de dezamăgire, ci să iasă la vot.

„Pe asta mizează Kremlinul”, spune Maia Sandu, îmbrăcată într-un sacou albastru peste un tricou alb, „pe asta mizează corupții”, insistând pe mersul la vot, un gest extrem de prețios pentru Moldova democratică.

„Sunt un cetățean care a decis că nu vrea să trăiască într-o țară condusă de hoți”

„Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări – să fim conștienți de ele și să ni le asumăm.

Azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate de cetățean. În calitate de cetățean care acum zece ani a decis că nu vrea să trăiască într-o țară condusă de hoți. Și, alături de mulți dintre voi, ne-am pornit să dăm jos regimul oligarhic.

Au urmat ani grei de luptă cu un regim corupt, periculos, care și-a bătut joc de oameni și de imaginea țării noastre. A fost mai greu decât ne-am imaginat, dar nu am renunțat nici chiar când nu se mai vedea lumina la capătul tunelului.

Împreună, cu mult efort, într-o bună zi, am reușit să alungăm oligarhul de la putere. Dar nu ne-am oprit acolo, pentru că în locul unor hoți s-au avântat alții, cumetri cu precedenții și cu nănași la Moscova. Acum patru ani, am reușit să-i scoatem de la putere și pe unii și pe alții”, a spus aceasta.

„Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări – să fim conștienți de ele și să ni le asumăm”

Maia Sandu a insistat pe ideea că lucrurile bune au nevoie de timp, însă un lucru rău poate veni într-o secundă, de aceea, insistă că fiecare vot este important.

Situația pe care am moștenit-o nu a fost ușoară și nici nu am avut mare noroc, pentru că au venit peste noi tot felul de crize și – cel mai grav – s-a început un război în vecinătatea noastră. Dar noi ne-am mobilizat, am pornit reformele, am oprit schemele și am demonstrat întregii lumi că moldovenii sunt oameni de treabă, oameni curajoși, nu hoți și trădători.

Ne-am apucat serios de treabă și alte țări ne-au văzut și ne-au ajutat. Am pornit, în sfârșit, procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Moldova, ești frumoasă și curajoasă”!

Privind în urmă, acești zece ani au fost foarte intenși. Dar știu că unii dintre voi vor spune că nu s-a făcut suficient, că sunt dezamăgiți, că nu mai au pentru ce merge la vot, că sunt speriați sau că sunt obosiți să salveze țara.

Să știți că pe asta contează Kremlinul și pe asta contează corupții.

Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări – să fim conștienți de ele și să ni le asumăm.

Moldova este casa noastră – chiar merită mereu timpul nostru și atenția noastră.

Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova.

Moldova, ești frumoasă și curajoasă, mergi înainte spre un viitor mai bun în pace!”, și-a încheiat mesajul Maia Sandu.