Maia Sandu, întâlnire cu Zelenski la Haga

„Aflându-mă la Haga, cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, am discutat cu Președintele Ucrainei”, a scris pe Facebook Maia Sandu.

Cei doi lideri au vorbit despre situația de pe front, despre rezistența Ucrainei și despre eforturile internaționale de a apropia momentul păcii în Ucraina și pe întregul continent european.

„Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă, care să dureze”, susține președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu și Volodimir Zelenski au discutat și despre parcursul de aderare al celor două țări la Uniunea Europeană.

„Apartenența la UE va ancora Moldova în spațiul păcii și stabilității și va contribui la sporirea securității Ucrainei. Rămânem angajați să lucrăm alături de partenerii noștri pentru un viitor pașnic, sigur și european pentru Moldova, Ucraina și întreaga regiune”, mai spune Maia Sandu.