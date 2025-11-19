Maia Sandu declară 20 noiembrie zi de doliu național în Republica Moldova în memoria lui Ilie Ilașcu

„Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om față-n față cu un stat agresor. Care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat – ci a rămas liber, cu lupta curată și vorbele demne. Toți cei care l-au respectat pot să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, între orele 10:00–13:00”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Maia Sandu a adăugat că Ilie Ilașcu rămâne o figură definitorie pentru memoria colectivă a Republicii Moldova.

„Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate. În cei 9 ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat, a trecut prin execuții simulate cu gloanțe oarbe pentru a-l dărâma. Dar el nu și-a trădat țara. Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor”, a adăugat președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a subliniat importanța transmiterii valorilor pentru care a luptat Ilie Ilașcu: „Important este să transmitem lecția lui de patriotism și către generațiile tinere. Sacrificiile lui să rămână în memoria noastră și să ne ofere – în momentele de cumpănă – acea credință, atât de necesară, în puterea neamului de a-și construi destinul”.

Pe 20 noiembrie, Drapelul de Stat al Republicii Moldova va fi arborat în bernă pe întreg teritoriul țării și la misiunile diplomatice și consulare din străinătate.

La ora 12:00 va fi ținut un moment de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu.

Cine a fost Ilie Ilașcu

Ilie Ilașcu s-a născut la 30 iulie 1952, în satul Taxobeni, raionul Fălești, în fosta RSS Moldovenească.

A fost unul dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia și a condus Frontul Popular din Moldova – Filiala Tiraspol în perioada 1989–1992.

A participat activ la războiul de pe Nistru, conducând trupe speciale ale Ministerului Securității Naționale din Republica Moldova.

Pe 2 iunie 1992, el și alți membri ai Grupului Ilașcu au fost arestați de forțele separatiste susținute de GRU-ul rus și deținuți politic până în 2001. În 1993, a fost condamnat la moarte de o instanță neconstituțională, iar după intervenția comunității internaționale, a fost eliberat pe 5 mai 2001 și predat autorităților din Moldova și România.

În 2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Federația Rusă și Republica Moldova poartă responsabilitatea pentru tortură și privare ilegală de libertate în cazul său.

A fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” – Cavaler (2001, decorație oferită de președintele Ion Iliescu), Ordinul Republicii (2010, Republica Moldova) şi numit Cetățean de onoare al municipiilor București și Chișinău, Sighișoara și al altor 37 de localități din România.

Ilie Ilașcu a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi (1994–1998 și 1998–2000) și senator în Parlamentul României (2000–2008), reprezentând PRM.