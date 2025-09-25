Maia Sandu, după ce Vladimir Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova: „Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”

„Dacă nu renunţi când e greu şi continui să lupţi – întreaga societate continuă să lupte – până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”, scrie pe Facebook Maia Sandu.

Ea a postat şi un colaj foto cu imagini de la protestul anti-Platotniuc din 2017 şi din momentul în care Plahotniuc a fost adus la Chişinău cu escorta poliţiştilor.

Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus în Moldova joi dimineaţa. Avionul din Atena a aterizat pe Aeroportul Chişinău în jurul orei 9:25.

O dubă de transport şi cel puţin şapte maşini de poliţie au fost observate în zona aeroportului şi în faţa Penitenciarului nr. 13, unde Plahotniuc urmează să fie încarcerat, potrivit TV8.md.

Ministra Justiţiei, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că fostul politician va fi deţinut într-o celulă separată, conform procedurilor prevăzute pentru persoanele care au deţinut funcţii de demnitate publică.