Verificarea vârstei, sub lupă. Comisia Europeană anchetează platformele online

Potrivit unui comunicat al ANCOM, Comisia a solicitat, la finalul săptămânii trecute, informaţii platformelor Snapchat, YouTube, Apple App Store şi Google Play cu privire la sistemele de verificare a vârstei şi măsurile de prevenire a accesului minorilor la produse ilegale (ex. droguri sau vape) sau la conţinut dăunător (ex. conţinut care promovează tulburări alimentare).

Comisia a solicitat platformei Snapchat să furnizeze informaţii privind modul în care previne accesul copiilor sub 13 ani la serviciile sale, aşa cum este interzis prin Termenii de utilizare a platformei. De asemenea, a solicitat platformei informaţii despre măsurile de prevenire a vânzării către minori a bunurilor ilegale, precum ţigările electronice (vape) sau drogurile.

În ceea ce priveşte YouTube, pe lângă informaţiile referitoare la sistemul său de verificare a vârstei, Comisia a solicitat detalii suplimentare despre sistemul de recomandare al platformei, în urma unor rapoarte care indică răspândirea de conţinut dăunător către minori.

Magazinelor de aplicaţii Apple App Store şi Google Play, Comisia le-a solicitat informaţii privind modul în care acestea gestionează riscul ca utilizatorii, inclusiv minorii, să poată descărca aplicaţii ilegale sau dăunătoare, inclusiv aplicaţii de jocuri de noroc şi instrumente de creare de conţinut sexual neconsimţit, aşa-numitele „nudify apps”. Comisia doreşte, de asemenea, să înţeleagă modul în care cele două magazine aplică clasificările de vârstă pentru aplicaţii.

ANCOM notează că Grupul de lucru privind protecţia minorilor din cadrul European Board for Digital Services a convenit să întreprindă, în coordonare cu autorităţile competente la nivelul statelor membre, acţiuni menite să asigure respectarea prevederilor Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) de către platformele online mai mici.

Comisia Europeană a lansat o versiune îmbunătăţită a metodei-cadru pentru verificarea vârstei pe baza căreia pot fi construite aplicaţii. Noua versiune permite utilizarea paşapoartelor şi a cărţilor de identitate ca metode de autentificare („onboarding”), pe lângă identificatorii electronici (eID) pentru generarea unei dovezi de vârstă. De asemenea, aceasta introduce suport pentru o metodă mai prietenoasă de prezentare a dovezii vârstei, prin intermediul Digital Credentials API, care devine tot mai frecvent disponibil în sistemele de operare şi browserele moderne.