După Australia, o altă țară din Asia vrea să interzică accesul pe platformele sociale pentru copiii sub 16 ani

Ministrul comunicațiilor, Fahmi Fadzil, a declarat că guvernul lucrează deja la cadrul necesar, iar măsura ar putea intra în vigoare chiar anul viitor.

Context internațional privind interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani

Inițiativa Malaeziei vine pe fondul unui val global de reglementări menite să protejeze copiii de riscurile mediului online. Australia a adoptat deja o lege similară, care intră în vigoare pe 10 decembrie și obligă platformele sociale să dezactiveze conturile utilizatorilor sub 16 ani.

Țări precum Franța, Danemarca, Italia și Norvegia lucrează, la rândul lor, la măsuri de interzicere a rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani, concentrându-se pe verificarea identității și pe aprobarea parentală.

În Statele Unite, 24 de state au introdus legi de verificare a vârstei, iar Utah a devenit primul stat care obligă magazinele de aplicații să confirme vârsta utilizatorilor și să obțină acordul părinților pentru descărcarea aplicațiilor destinate minorilor.

Efectele posibile ale interzicerii rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani în Malaezia

Dacă va fi adoptată, legea va obliga platformele să implementeze sisteme riguroase de verificare a vârstei și să blocheze automat crearea de conturi pentru utilizatorii prea tineri. Autoritățile malaeziene consideră că această măsură este necesară pentru a combate expunerea copiilor la conținut nociv, la cyberbullying și la posibile riscuri legate de intimitate.

Demersul Malaeziei se aliniază astfel unui trend global tot mai accentuat, în care protecția minorilor în mediul digital devine o prioritate legislativă. Exemple precum legea britanică Online Safety Act, ce impune blocarea accesului la conținut dăunător pentru utilizatorii sub 18 ani, ar putea influența și mai mult direcția adoptată de Kuala Lumpur.