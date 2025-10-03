Apple retrage aplicațiile de monitorizare ICE după presiuni din partea administrației Trump

ICEBlock era cea mai populară aplicație de monitorizare a agenților ICE (Serviciul de Imigrare și Vamă). Apple a transmis: „Pe baza informațiilor primite de la autoritățile de aplicare a legii cu privire la riscurile de siguranță asociate cu ICEBlock, am eliminat-o, dar și aplicații similare din App Store”.

Decizia survine pe fondul intensificării acțiunilor ICE, care de la începutul mandatului lui Trump a desfășurat raiduri în facilități ce găzduiau imigranți aflați ilegal în SUA și a efectuat arestări inclusiv în rândul deținătorilor de viză sau al rezidenților permanenți.

Atât Procurorul General, Pam Bondi, cât și secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, l-au avertizat anterior pe Joshua Aaron, dezvoltatorul din Texas al aplicației, că nu este „protejat” de Constituție și că autoritățile iau în calcul o posibilă urmărire penală.