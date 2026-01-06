Guvernatoratul Vaticanului lansează o aplicație mobilă dedicată sfântului Carlo Acutis

Noua aplicație a Guvernatoratului Vaticanului reunește conținutul site-ului instituțional www.vaticanstate.va și este gândită pentru a facilita accesul publicului la informații oficiale.

Utilizatorii pot consulta știri, comunicate și anunțuri, pot activa notificări push și pot naviga într-un format adaptat smartphone-urilor și tabletelor, notează Vatican News.

Aplicația include mai multe secțiuni, precum „sfântul zilei”, știri, interviuri, materiale video și legături către instituții aflate în subordinea Guvernatoratului, între care Muzeele Vaticanului, Farmacia Vaticanului, Poșta Vaticanului, Vilele Pontificale și Observatorul Astronomic al Vaticanului.

Potrivit Vatican News, alte funcționalități vor fi adăugate în etapele următoare.

Inițiativa face parte din strategia de digitalizare a Guvernatoratului, care urmărește creșterea transparenței și a accesului la informații instituționale prin instrumente moderne.

Aplicația este disponibilă gratuit pentru descărcare începând de sâmbătă