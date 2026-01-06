Prima pagină » Știrile zilei » Guvernatoratul Vaticanului lansează o aplicație mobilă dedicată sfântului Carlo Acutis

Guvernatoratul Vaticanului lansează o aplicație mobilă dedicată sfântului Carlo Acutis

Guvernatoratul Statului Cetății Vaticanului a lansat o aplicație mobilă oficială, dedicată sfântului Carlo Acutis, care oferă acces rapid la știri, anunțuri și comunicate instituționale, direct de pe dispozitivele mobile.
Guvernatoratul Vaticanului lansează o aplicație mobilă dedicată sfântului Carlo Acutis
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Rareș Mustață
06 ian. 2026, 14:30, Știri externe

Noua aplicație a Guvernatoratului Vaticanului reunește conținutul site-ului instituțional www.vaticanstate.va și este gândită pentru a facilita accesul publicului la informații oficiale.

Utilizatorii pot consulta știri, comunicate și anunțuri, pot activa notificări push și pot naviga într-un format adaptat smartphone-urilor și tabletelor, notează Vatican News.

Aplicația include mai multe secțiuni, precum „sfântul zilei”, știri, interviuri, materiale video și legături către instituții aflate în subordinea Guvernatoratului, între care Muzeele Vaticanului, Farmacia Vaticanului, Poșta Vaticanului, Vilele Pontificale și Observatorul Astronomic al Vaticanului.

Potrivit Vatican News, alte funcționalități vor fi adăugate în etapele următoare.

Inițiativa face parte din strategia de digitalizare a Guvernatoratului, care urmărește creșterea transparenței și a accesului la informații instituționale prin instrumente moderne.

Aplicația este disponibilă gratuit pentru descărcare începând de sâmbătă

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor