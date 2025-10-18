Camere video corporale pentru agenții federali de imigrare din Chicago. Măsura are ca scop verificarea lor în respectarea reglementărilor privind interacțiunile cu protestatarii

Judecătoarea districtuală americană Sara Ellis a declarat că ofițerii federali instruiți și echipați cu camere video corporale trebuie să le pornească în timpul activităților de aplicare a legii în materie de imigrație, inclusiv în timpul interacțiunilor cu publicul.

Noua măsură urmează ordinului său anterior de restricție temporară, care impunea ofițerilor federali de imigrare să dea avertismente înainte de a utiliza arme anti-revoltă, cum ar fi gazul lacrimogen, și să poarte identificare vizibilă, potrivit Reuters.

Ellis a mai declarat că dorește ca reprezentanții agențiilor federale de imigrare să se prezinte luni la o audiere pentru a răspunde la întrebările sale cu privire la modul în care este pusă în aplicare ordonanța sa, valabilă până la 6 noiembrie.

La o audiere joi, judecătoarea a interogat avocații Departamentului de Justiție al SUA cu privire la mai multe incidente din Chicago în care, potrivit acesteia, agenții federali de imigrare au folosit gaze lacrimogene fără a avertiza protestatarii și jurnaliștii din apropiere, așa cum prevedea o ordonanță anterioară.

Operațiunea de deportare a lui Trump

Operațiunea de deportare „Operation Midway Blitz” a președintelui Donald Trump, în curs de desfășurare în Chicago, a provocat arestări în masă în tot orașul și a stârnit proteste pe scară largă. Ca răspuns la proteste, Trump a trimis sute de soldați ai Gărzii Naționale în Illinois pentru a potoli ceea ce administrația sa a numit violență fără precedent împotriva forțelor de ordine federale.

Protestatarii, jurnaliștii și clericii i-au dat în judecată pe Trump, pe procurorul general Pam Bondi, pe secretarul pentru securitate internă Kristi Noem și pe alți oficiali federali la începutul acestei luni, susținând că au fost vizați în mod deliberat și brutalizați în timpul demonstrațiilor. Procesul urmărește obținerea unei hotărâri judecătorești care să declare neconstituțională conduita administrației.

Procesul solicită, de asemenea, o hotărâre judecătorească care să împiedice forțele de ordine să amenințe cu arestarea sau să utilizeze arme de control al revoltelor – cum ar fi gaz lacrimogen sau gloanțe de cauciuc – împotriva persoanelor care nu reprezintă o amenințare, sau cu excepția cazului în care se dau avertismente corespunzătoare.

Ordin de restricție

Ellis a emis o ordonanță de restricție temporară de 14 zile pe 9 octombrie, fiind de acord că grupurile au prezentat dovezi că forțele de ordine federale au luat măsuri de represalii împotriva lor. Ordinul interzicea forțelor de ordine federale să folosească forța sau arme de control al revoltelor împotriva jurnaliștilor, protestatarilor și clerului, cu excepția cazului în care aceștia reprezentau o amenințare, și impunea ofițerilor să poarte semne de identificare vizibile.

Agenții federali au folosit gaze lacrimogene și bile cu piper împotriva locuitorilor în mai multe incidente de mare amploare din zona Chicago în ultimele săptămâni, precum și arme de foc într-un incident din septembrie, în urma căruia un cetățean mexican a murit.

Oficialii statului și ai orașului contestă în instanță administrația Trump cu privire la desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în Illinois. Ca răspuns la un proces intentat de procurorul general al Illinois, Kwame Raoul, un alt judecător american a emis un ordin de restricție temporară care interzice desfășurarea trupelor, ordin care a fost susținut joi de o curte de apel.