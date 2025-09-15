Un imigrant a fost împușcat mortal în Chicago de un agent ICE în timpul arestării

A fost improvizat un memorial lângă locul în care un ofițer al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA a împușcat mortal migrantul din Mexic în timpul tentativei de arestare din Chicago. Bărbatul a fost împușcat după ce și-a lăsat copiii la școală.

Departamentul de Securitate Internă al SUA a declarat că un ofițer l-a împușcat pe Silverio Villegas-Gonzalez, în vârstă de 38 de ani, în timpul unei controale rutiere vineri, în Franklin Park. Într-o declarație, agenția a afirmat că Villegas-Gonzalez se afla ilegal în țară și a încercat să fugă cu mașina, târând și rănind ofițerul.

Un purtător de cuvânt al ICE a declarat că agentul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a fost externat din spital după ce a suferit leziuni la spate, escoriații la mână și la genunchi.

Moartea lui Villegas-Gonzalez a stârnit furia membrilor comunității și a amplificat temerile legate de siguranță în rândul locuitorilor latino-americani din regiune.

Sâmbătă, aproximativ 100 de persoane au participat la o veghe în memoria lui Villegas-Gonzalez în Franklin Park, o comunitate în care aproximativ jumătate dintre locuitori sunt hispanici sau latino-americani.

„Sunt incredibil de furios și vreau dreptate pentru comunitatea noastră”, a declarat Rudy Repa, un rezident de 27 de ani, din Franklin Park, Illinois.

Campania de deportare viza infractorii dintre imigranții fără statut legal din SUA

Pe 8 septembrie, DHS a lansat o campanie de deportare în Illinois, care, potrivit declarațiilor sale, viza infractorii dintre imigranții fără statut legal din SUA. Departamentul a declarat că operațiunea era necesară din cauza legilor „sanctuar” ale orașului și statului, care limitează cooperarea cu autoritățile federale de imigrare.

Guvernatorul Illinoisului, J.B. Pritzker, și primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, au cerut o explicație pentru incidentul în care a fost implicat Villegas-Gonzalez. Sâmbătă, Johnson a declarat pe X că a fost o „tragedie care putea fi evitată”.

Reprezentanta SUA Delia Ramirez a declarat într-o conferință de presă că Villegas-Gonzalez a fost împușcat imediat după ce și-a lăsat copiii la o școală din apropiere.

ICE a refuzat să ofere mai multe detalii despre incidentul din weekend. A făcut referire la un comunicat de presă în care se spunea că Villegas-Gonzalez avea antecedente de conducere imprudentă și că agentul ICE a tras cu arma deoarece se temea pentru viața sa.

Comunitatea, profund îndurerată dar și îngrijorată

Alexandra Calleja, în vârstă de 34 de ani, a izbucnit în lacrimi când a vorbit la veghea de sâmbătă despre ucidere: „Cred că s-ar fi speriat”, a spus ea. „Poate că a vrut să plece pentru că i-a trecut prin minte că, dacă va fi arestat, nu-și va mai vedea niciodată copiii”.

Mulți dintre locuitorii care au participat la veghea de sâmbătă erau, de asemenea, imigranți, născuți în țări precum Guatemala și Chile.

Pritzker a declarat luna trecută că, în opinia sa, administrația președintelui Donald Trump a sincronizat operațiunile ICE cu sărbătorile de Ziua Independenței Mexicului, care are loc pe 16 septembrie și este un eveniment important pentru marea comunitate mexican-americană din Chicago. O mare paradă de Ziua Independenței Mexicului, organizată duminică în cartierul Little Village din Chicago, a atras totuși mii de participanți care s-au bucurat de muzică, cântece și dansuri. De-a lungul traseului au fost afișate pancarte anti-ICE, iar voluntarii erau cu ochii în patru după agenții federali.