Trump autorizează trimiterea Gărzii Naționale în Chicago pentru a combate „criminalitatea scăpată de sub control”

Decizia lui Donald Trump a venit la câteva ore după ce autoritățile de imigrație au anunțat că au fost implicate într-un incident cu protestatari în orașul condus de democrați și au împușcat o femeie înarmată, după ce aceasta și alți manifestanți au lovit vehiculele forțelor de ordine, relatează BBC.

Liderii locali au criticat planurile lui Trump, acuzându-l de abuz de putere. Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a declarat că Trump „încearcă să fabrice o criză”.

„În contextul revoltelor violente și al haosului pe care liderii locali precum guvernatorul Pritzker au refuzat să le oprească, președintele Trump a autorizat 300 de membri ai Gărzii Naționale pentru a proteja ofițerii și bunurile federale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson.

Anunțul a venit în contextul în care un judecător federal din Portland, Oregon, un alt oraș liberal, a blocat temporar trimiterea a 200 de soldați acolo de către administrația Trump.

Judecătoarea Karin Immergut a afirmat că declarațiile lui Trump despre situația din Portland „nu au nicio legătură cu realitatea” și că măsura încalcă Constituția.

Ea a adăugat că utilizarea armatei pentru a reprima tulburările fără acordul statului Oregon pune în pericol suveranitatea acelui stat și a altora, alimentând în același timp tensiunile din oraș și provocând proteste și mai ample.

Deși nu este clar dacă trupele au ajuns deja în Chicago, orice astfel de desfășurare ar urma să fie contestată în instanță.

La începutul acestei săptămâni, președintele Donald Trump a vorbit despre desfășurările militare în orașele americane, în cadrul unei întâlniri cu lideri militari de rang înalt.

El le-a spus acestora că dorește ca orașele americane să fie folosite ca „terenuri de antrenament” pentru trupele SUA, pentru ca acestea să poată combate „inamicul din interior” și să restabilească ordinea.