Trump, criticat în comentariile unei postări virale ale Ambasadei SUA la București după prezentarea planului de pace pentru Ucraina

O postare recentă a Ambasadei SUA la București a stârnit un val de reacții critice la adresa președintelui american Donald Trump, după ce acesta a prezentat noul său plan de pace pentru Ucraina.

Reprezentanții ambasadei au publicat pe Facebook o imagine oficială cu Trump în frac, însoțită de mesajele „Leadershipul american pe scena mondială” și „Vrem să ne ajutăm aliații, vrem să ne remodelăm adversarii”.

Postarea a devenit rapid virală, generând peste 3.600 de reacții și peste 2.000 de comentarii la momentul redactării știrii, mulți utilizatori acuzându-l pe Trump că tratează Ucraina ca pe un adversar și că exercită presiuni pentru acceptarea unui plan considerat favorabil Rusiei.

Printre comentariile cele mai apreciate s-au numărat critici dure la adresa administrației americane: de la comparații cu URSS și acuzații de „înjunghiere a aliaților pe la spate”, până la remarci despre „cultul personalității”.

Unii utilizatori au acuzat Washingtonul că negociază „pe la spatele Europei”, în timp ce alții au pus sub semnul întrebării „leadershipul american”, susținând că SUA nu mai oferă direcție într-un moment critic pentru securitatea regională.

Printre comentariile virale se numără replici precum: „USA, nici nu știi cât de URSS ai început să fii!”, „America lui Trump este o rușine și un pericol pentru UE”, „Când un clovn intră într-un palat, palatul devine circ” și „Următoarea postare o veți face în limba rusă?”.

Postarea continuă să fie intens distribuită, reflectând tensiunile crescute din spațiul public legate de poziția SUA în războiul din Ucraina.