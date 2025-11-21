Kremlinul îi cere lui Volodimir Zelenski să negocieze „acum”

În urma anunțului legat de planul de pace secret al Statelor Unite ale Americii, Rusia a început să facă amenințări la adresa Ucrainei, spunând că Volodimir Zelenski trebuie să „negocieze acum” sau riscă să piardă mai mult teritoriu.

Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, va discuta propunerea cu președintele ucrainean și cu alți lideri europeni într-o convorbire organizată rapid vineri.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a spus că avansul Rusiei de-a lungul frontului trebuie să-l „convingă” pe Zelenski să accepte imediat negocierile cu Moscova.

„Activitatea eficientă a forțelor armate ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski: este mai bine să negociem și să o facem acum decât mai târziu”, a declarat Dmitri Peskov.

„Spațiul pentru libertatea decizională se micșorează pentru el, pe măsură ce se pierd teritorii în timpul acțiunilor ofensive ale armatei ruse”, a adăugat el.

Ucraina și aliații săi europeni cer de mult ca negocierile să aibă loc într-un armistițiu, astfel încât președintele Volodimir Zelenski să nu fie nevoit să negocieze sub presiunea amenințărilor.

Statele Unite, de altfel, solicită ca Ucraina să accepte acordul de pace propus de Donald Trump până joia viitoare și amenință cu oprirea furnizării de informații și arme dacă nu va accepta.