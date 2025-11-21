Prima pagină » Știri externe » Radio Europa Liberă se închide în Ungaria. Administrația Trump acuză postul de subminarea lui Viktor Orban

Postul Radio Europa Liberă, finanțat de Statele Unite, își va înceta activitatea în Ungaria vineri, a anunțat instituția.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
21 nov. 2025, 14:52, Știri externe

Lansat în 1950 pentru a transmite în țările aflate sub regim comunist în timpul Războiului Rece, Radio Europa Liberă își încetează activitatea astăzi în Ungaria, relatează Reuters.

Postul de radio a fost afectat de inițiativele administrației Trump de reducere a cheltuielilor federale.

Acuzații privind „destabilizarea” Ungariei

Kari Lake, șefa Agenției SUA pentru Media Globală (USAGM), instituția care supraveghează Radio Europa Liberă, a declarat luna aceasta că programele finanțate din bani publici nu ar trebui folosite pentru a „destabiliza” Ungaria.

Trump îl consideră pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, un aliat important în Uniunea Europeană.

Într-o scrisoare adresată Congresului, Kari Lake a anunțat că finanțarea pentru Radio Europa Liberă va fi oprită, susținând că activitatea postului „a subminat politica externă a președintelui Trump prin contestarea premierului ungar ales în mod democratic”.

Radio Europa Liberă a transmis că echipa sa „a lucrat cu dedicare pentru a oferi publicului din Ungaria un jurnalism independent”.

Controverse privind controlul presei

Serviciul maghiar al Radio Europa Liberă fusese închis în 1993, dar a fost relansat în 2020, în contextul „scăderii diversității vocilor din mass-media”, după cum a explicat postul.

Opoziția și organizațiile civice îl acuză pe Orbán că și-a consolidat treptat influența asupra presei în cei peste 15 ani de guvernare. Orbán respinge acuzațiile și susține că libertatea presei este respectată.

Organizația Reporteri Fără Frontiere a calificat închiderea Radio Europa Liberă în Ungaria drept „o lovitură serioasă adusă dreptului publicului din Ungaria la informare” înaintea alegerilor din 2026.