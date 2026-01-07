Majoritatea republicană e tot mai fragilă, după ce Doug LaMalfa a murit

„Doug era un conservator cu principii și un susținător neobosit al locuitorilor din nordul Californiei”, a declarat reprezentantul Richard Hudson din Carolina de Nord, care prezidează departamentul de campanie al republicanilor din Camera Reprezentanților, scrie Reuters.

Moartea subită a lui LaMalfa, la vârsta de 65 de ani, reduce majoritatea republicanilor din Camera Reprezentanților la 218-213, după demisia reprezentantei republicane Marjorie Taylor Greene, luni. Democrații vor câștiga un alt membru după turul doi din 31 ianuarie, care va înlocui pe regretatul reprezentant Sylvester Turner din Texas.

LaMalfa a fost ales pentru prima dată în 2012 în circumscripția sa rurală din nordul Californiei și a câștigat cu ușurință realegerea după aceea. Dar democrații din California au redesenat circumscripția sa anul trecut într-un teritoriu în care candidata democrată la președinție Kamala Harris ar fi câștigat cu 10 puncte în 2024, ca răspuns la eforturile republicanilor de redistribuire a circumscripțiilor în alte state. Președintele Donald Trump a câștigat circumscripția inițială a lui LaMalfa cu 25 de puncte în 2024.

Democrații din Camera Reprezentanților au ținut un moment de reculegere în memoria lui LaMalfa la o audiere neoficială marți dimineață, în interiorul Capitoliului, la cinci ani de la revoltele din 6 ianuarie 2021.