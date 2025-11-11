Casa copilăriei lui Donald Trump, restaurată și scoasă la vânzare după ce a fost ocupată de pisici sălbatice

Fosta locuință din copilăria lui Donald Trump, situată în cartierul Jamaica Estates din Queens, New York, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 2,3 milioane de dolari, anunță Independent.

Imobilul, construit de tatăl său, Fred Trump, în 1940, a fost temporar infestat de pisici sălbatice și grav afectat de mucegai înainte de a fi restaurat complet.

De la reședință de familie la atracție turistică

Trump a locuit în această casă în stil Tudor doar patru ani, înainte ca familia să se mute într-o proprietate mai mare.

În ultimul deceniu, imobilul a devenit un loc de pelerinaj pentru susținători, dar și o destinație de protest pentru opozanți.

Proprietatea a fost cumpărată în 2016 de investitorul Michael Davis, cu doar câteva ore înainte ca Trump să devină președinte, pentru 1,39 milioane de dolari.

Davis a redecorat casa cu piese din hotelul Waldorf Astoria și a decorat-o cu suveniruri legate de Trump, inclusiv o placă comemorativă într-unul dintre dormitoare pe care scria: „În această cameră, președintele Donald J. Trump a fost probabil conceput de părinții săi, Fred și Mary Trump”, potrivit The Wall Street Journal.

Planul său de a închiria locuința pe Airbnb a eșuat după ce organizația Oxfam America a transformat-o într-o acțiune simbolică pentru refugiați, în timpul Adunării Generale ONU.

O nouă șansă pe piața imobiliară

După deteriorările severe provocate de țevi sparte și mucegai, dezvoltatorul imobiliar Tommy Lin a cumpărat casa cu 835.000 de dolari, investind ulterior încă 500.000 de dolari în renovare. Lin a declarat că locuința „nu avea nici apă, nici curent electric” la momentul preluării.

Trump a recunoscut într-un interviu din 2016 că starea proastă a casei l-a întristat, declarând: „Acolo m-am născut. Am avut o copilărie foarte frumoasă; oh, e trist să văd asta, vreau să o cumpăr.”

Reprezentanții Trump Organization nu au oferit comentarii.