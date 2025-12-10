Sergey Brin a devenit miercuri al patrulea cel mai bogat om din lume, potrivit topului realizat de Forbes.

Acțiunile Alphabet au încheiat ziua cu un avans de peste 1%, la 317 dolari, continuând o creștere de aproximativ 10% în ultimele 30 de zile, stimulată de performanțele modelului AI Gemini 3 lansat în noiembrie.

Modelul a depășit cele mai bune modele ale OpenAI în teste de cultură generală, matematică și programare, fără a folosi procesoarele grafice Nvidia, ceea ce a atras încrederea investitorilor preocupați de o eventuală bulă AI.

Averea netă a lui Sergey Brin a crescut la aproximativ 240 de miliarde de dolari, cu 2,4 miliarde mai mult decât ziua precedentă, depășindu-l pe Bezos, a cărui avere este estimată la 239,9 miliarde de dolari, în clasamentul mondial al miliardarilor publicat de Forbes.

În topul mondial, pe primele trei poziții se află Elon Musk, Larry Ellison și Larry Page. Musk rămâne cea mai bogată persoană din lume, cu aproximativ 491 de miliarde de dolari.

De asemenea, Departamentul Apărării al SUA a anunțat marți că va folosi platforma Google Gemini pentru dezvoltarea propriului său sistem de inteligență artificială generativă.