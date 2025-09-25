Ministrul Transporturilor: Guvernul alocă fonduri pentru continuarea marilor proiecte de infrastructură

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, un pachet de hotărâri care vizează exproprieri suplimentare și actualizarea documentațiilor tehnice pentru marile proiecte rutiere din România, măsuri menite să asigure continuitatea șantierelor aflate în derulare.

Printre investițiile vizate se află Autostrada Sibiu–Făgăraș, Tronsonul 4, unde au fost aprobate exproprieri pentru peste 220.000 de metri pătrați de teren, cu fonduri alocate de peste 789.000 de lei. Pentru varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, Guvernul a suplimentat bugetul cu peste 3 milioane de lei, iar pentru Autostrada Focșani–Bacău și Autostrada de Centură București – Centura Sud au fost aprobate despăgubiri suplimentare, inclusiv o alocare de circa 2,6 milioane de lei pentru exproprieri.

Undă verde și pentru alte proiecte

Executivul a dat undă verde și amenajării unui sens giratoriu pe DN 2, la Șindrilița, cu exproprieri estimate la 46.200 de lei, precum și lucrărilor suplimentare pentru relocarea utilităților în zona Podului suspendat peste Dunăre de la Brăila.

„Prin aceste decizii transmitem un semnal clar: marile proiecte de infrastructură rămân o prioritate. Măsurile adoptate astăzi au rolul de a asigura continuitatea lucrărilor și de a accelera calendarul de investiții, în beneficiul mobilității cetățenilor și al dezvoltării economice regionale”, a declarat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.