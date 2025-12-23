Prima pagină » Economic » Fermierii au scăpat: Serele și solariile nu vor fi impozitate

Fermierii au scăpat: Serele și solariile nu vor fi impozitate

Serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, anunță ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
Sursa foto: Facebook/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Andreea Tobias
23 dec. 2025, 20:53, Economic
În ședința de Guvern de marți seara a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt folosite ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit.
„Mă bucur că Ministerul Finanțelor a înțeles argumentele Partidului Social Democrat și a renunțat la această măsură care nu făcea altceva decât să pună o presiune suplimentară pe fermierii noștri”, arată Barbu.
„Am spus-o și o repet: producătorii noștri au nevoie de sprijin nu de piedici prin măsuri care au un impact cu totul marginal aspra veniturilor statului”, adaugă acesta.

Începând cu 1 ianuarie 2026, serele, solariile, silozurile și depozitele de cereale urmau să fie impozitate, după ce Parlamentul a eliminat scutirile totale.

