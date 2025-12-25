Turcii de la English Home părăsesc România. Retailerul de decorațiuni pentru casă pregătește închiderea tuturor magazinelor

În ultimele zile, unitățile English Home din București și din țară au afișat reduceri semnificative, specifice proceselor de lichidare de stocuri, ceea ce indică un început de închidere a activității comerciale. Angajații din magazine ar fi transmis clienților că retailerul se pregătește să iasă complet de pe piața locală, din cauza costurilor ridicate de operare.

Până în prezent, compania nu a transmis un comunicat oficial care să confirme oficial decizia de închidere sau camera de retragere din România, iar solicitările jurnaliștilor la punctul de contact al retailerului nu ar fi primit răspuns.

Context economic și motive probabile

Datele financiare disponibile pentru English Home SRL, societatea care operează rețeaua în România, arată că în 2023 a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 75,1 milioane de lei, dar și o pierdere de peste 11,2 milioane de lei, pe fondul cheltuielilor mai mari decât veniturile raportate.

Analistii citați de presa de business subliniază că sectorul home & deco în România a fost puternic afectat în ultimii ani de:

Scăderea consumului discret de bunuri neesențiale,

Creșterea chiriilor în malluri și costurile logistice ridicate,

Presiunea financiară generală asupra retailerilor de profil

Aceste elemente par a fi un context semnificativ care ar fi determinat decizia retailerului turc privind piața românească, notează Business Magazin.

Impactul asupra personalului și clienților

Retailerul avea, conform ultimelor date disponibile, aproximativ 165 de angajați la nivel național, iar sursele din piață au relatat că personalul ar fi fost anunțat despre intenția de închidere prin e-mail, urmând să primească salarii compensatorii calculate în funcție de orele lucrate.

Pentru clienți, lichidarea stocurilor oferă oportunități de reduceri importante la articolele rămase în fiecare magazin, însă data oficială la care acestea vor înceta complet operațiunile nu a fost comunicată public.

Unele relatări din surse internaționale sugerează că toate magazinele ar urma să își înceteze activitatea până la sfârșitul lunii decembrie 2025, însă această informație nu a fost confirmată de companie și se bazează pe date neoficiale din piață.